Brytyjska policja z West Midlands prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 45-letniego Polaka z Birmingham. Opublikowano wizerunki dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo.

45-letni Polak został porwany rano 27 marca ze swojego domu w Birmingham przez dwóch mężczyzn. Sprawcy z ofiarą odjechali białym Peugeotem Boxerem.

Wieczorem 45-latek dobijał się do jednego z domów w Bickerstaffe w Lancashire. Miał poparzone 75 proc. ciała. Trafił do szpitala, gdzie zmarł po trzech miesiącach.



Policja z West Midlands opublikowała wizerunki dwóch mężczyzn, podejrzanych o zabójstwo Polaka.



"Był to niezwykle przerażający atak i pracujemy nad tym, aby dokładnie zrozumieć, co zaszło tamtego dnia i dlaczego. Pozostajemy otwarci w kwestii motywu, a od marca prowadzimy szeroko zakrojone dochodzenie" - powiedziała nadkomisarz Anastasia Miller, która prowadzi śledztwo.



Brytyjska policja zaapelowała do społeczności polskiej o pomoc w uchwyceniu podejrzanych. Wszelkie osoby będące w posiadaniu informacji proszone są o kontakt z policją za pomocą opcji Live Chat na stronie west-midlands.police.uk w godzinach 8:00 - 24:00, o kontakt telefoniczny pod numerem 0121 626 6025. Informacje można też przekazać dzwoniąc na anonimową infolinię Crimestoppers pod numerem 0800 555 111.