Polak skazany na 14 lat kolonii karnej w Rosji

Sąd Najwyższy Rosji utrzymał w mocy wyrok dla obywatela RP, oskarżonego o szpiegostwo i skazanego na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze – poinformowała agencja TASS. Marian R. to dyrektor firmy transportowej z Białegostoku. Ciąży na nim zarzut "poszukiwania danych do tajnych elementów systemu rakiet przeciwlotniczych S-300" oraz próby "wywozu ich do Polski" - przypomina Polsat News.

Zdjęcie Rakietowy system przeciwlotniczy S-300; zdj. ilustracyjne /AFP

Proces Mariana R. rozpoczął się 10 czerwca 2019 i toczył za zamkniętymi drzwiami, ponieważ sprawie nadano status tajności. Wyrok zapadł 25 czerwca przed sądem w Moskwie. Polaka skazano na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Wyrok uprawomocnił się w poniedziałek.

Reklama

"MSZ nie komentuje wyroku sądu dla obywatela RP oskarżonego w Rosji o szpiegostwo, ale każdy polski obywatel może liczyć na pomoc konsularną udzielaną przez służbę konsularną RP" - powiedziała PAP rzeczniczka resortu Ewa Suwara.



Według informacji mediów rosyjskich Polaka uznano za winnego usiłowania pozyskania tajnych części uzbrojenia - zestawu rakietowego S-300.

Komunikat FSB głosił, że w toku śledztwa ustalono, iż zatrzymany "działał w interesach polskiej organizacji będącej czołowym dostawcą narodowych sił zbrojnych i służb specjalnych".

Rosyjska służba specjalna poinformowała w oświadczeniu, że Marian R. został zatrzymany na gorącym uczynku.