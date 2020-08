W poniedziałek (10 sierpnia) niemiecka policja ruszyła w pościg za samochodem skradzionym tego dnia rano z firmy w pobliżu Fuldy (Hesja). Jak się okazało, skradzionym samochodem poruszał się 24-letni Polak, który nie miał zamiaru się zatrzymać. Kiedy zbiega otoczono, ten wyskoczył z pędzącego auta, które uderzyło w radiowóz. Jeden z policjantów został ranny.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /ODD ANDERSEN /AFP



Reklama

Skradzionego Mercedesa Sprintera policjanci zauważyli w poniedziałek na autostradzie A4 w Turyngii. Po długim pościgu radiowozy zablokowały auto między Hohenstein-Ernstthalem a Wüstenbrandem.

Uciekinier nie zamierzał jednak się zatrzymać. "Chociaż znajdował się przed nim samochód patrolowy, mężczyzna nie zwalniał" - powiedziała dziennikowi "Bild" rzeczniczka policji Christina Friedrich. Wówczas na drodze rozegrały się sceny jak z gangsterskiego filmu.

Tuż przed blokadą kierowca wyskoczył ze skradzionego auta, a ten uderzył w radiowóz. Ranny funkcjonariusz trafił do szpitala.

Uciekiniera zlokalizowano dopiero z pokładu śmigłowca

Zbieg zaczął uciekać pieszo, wbiegł w pole kukurydzy obok autostrady. Zlokalizowano go dopiero z pokładu śmigłowca. Godzinę później mężczyzna został aresztowany. Okazało się, że to 24-letni Polak. Znany był policji z różnych przestępstw. "Ale jeszcze nie był zatrzymywany za kradzież samochodu" - mówiła Friedrich.

Polak odniósł niegroźne obrażenia, głównie podczas brawurowego skoku z pędzącego auta. Przewieziono go do szpitala na badanie. Pobrano tam również próbkę krwi, ponieważ wstępny test wykazywał, że Polak może być pod wpływem amfetaminy. 24-latek trafił wieczorem do aresztu.

Zniszczenia, które spowodował 24-latek, wyceniono na 35 tys. euro. Autostrada w kierunku Drezna była zamknięta przez dwie godziny. Powstał na niej gigantyczny korek.