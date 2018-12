Policja zlikwidowała w czwartek Cherifa Chekatta, sprawcę strzelaniny w Strasburgu. Obława z udziałem grupy interwencyjnej RAID i przy wsparciu śmigłowca rozpoczęła się około godz. 21 - podał dziennik "Le Figaro", powołując się na źródła policyjne.

Zdjęcie Cherif Chekatt /PAP/EPA

Akcję policyjną podjęto na pograniczu dzielnic Meinau i Neudorf, gdzie we wtorek wieczorem urwał się ślad za napastnikiem.

Chekatt strzelał do policji, zanim sam został zastrzelony w magazynie, w którym się ukrywał przy ulicy Lazaret.

Podczas wtorkowego ataku Chekatta zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych, w tym polski obywatel; troje rannych jest w stanie krytycznym.

29-letni Chekatt otworzył ogień w pobliżu jarmarku bożonarodzeniowego w centrum miasta. Był uzbrojony w broń palną i nóż; mimo że został postrzelony, zdołał uciec z miejsca zbrodni.

Był notowany w tzw. kartotece "S", co oznacza, że mógł stanowić "zagrożenie terrorystyczne". Śledczy skłaniają się więc ku koncepcji, że atak miał podłoże terrorystyczne.

Rano w dniu ataku usiłowała go aresztować żandarmeria, był on bowiem poszukiwany za udział w napadzie rabunkowym, podczas którego doszło do zabójstwa.

Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner poinformował, że trzy osoby ranne w czasie strzelaniny wyszły wcześniej w czwartek ze szpitala.