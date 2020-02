Nową ambasador Stanów Zjednoczonych w Kanadzie będzie urodzona w Warszawie Aldona Wos. O nominacji Biały Dom poinformował w ostatnich dniach, jej kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić amerykański Senat.

Zdjęcie Aldona Wos /Departament Zdrowia Karoliny Północnej /

Urodzona i wykształcona w Warszawie lekarka była ambasadorem USA w Estonii podczas prezydentury George'a W. Busha, a ostatnio była wiceprezesem komisji (Commission on White House Fellowships), której rolą jest przedstawianie kandydatur do prezydenckich nominacji. Wos zastąpi Kelly Craft, która z funkcji ambasadora w Kanadzie przeniosła się do ONZ. Od ubiegłego roku USA nie miały ambasadora w Ottawie.

Reklama

Kanadyjskie i amerykańskie media zwróciły uwagę, że Wos i jej mąż, Louis DeJoy, to sponsorzy kampanii prezydenckiej obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa. W 2017 roku DeJoy wpłacił łącznie ponad 440 tys. dolarów na kampanię Trumpa, a w domu Wos i DeJoy odbyło się jedno ze spotkań, których celem była zbiórka pieniędzy na ten cel. Sama Wos przekazała ponad 760 tys. dolarów na wsparcie republikańskich kandydatów i przedsięwzięć powiązanych z republikanami - przypomniała agencja AP za ośrodkiem analitycznym Center for Responsive Politics.

Serwis Bizjournals przypomniał, że DeJoy to były prezes firmy z branży logistycznej, New Breed Logistics, kupionej w 2014 r. przez XPO Logistics za 615 mln USD. DeJoy wycofał się z zarządzania firmą rok później. XPO Logistics to w Kanadzie dostawca dla m.in. Ikei.

Wos, która studiowała w Warszawie i Nowym Jorku, była w przeszłości szefową departamentu zdrowia stanu Karolina Północna.

Z Toronto Anna Lach