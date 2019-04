Polska i Litwa są silne i skuteczne, gdy działają razem, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę jak i politykę – te słowa wybrzmiały z ust premierów Polski i Litwy podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ś.p. Lecha Kaczyńskiego na terenie, należącej do PKN Orlen, rafinerii w litewskich Możejkach.

Premier RP Mateusz Morawiecki i premier Litwy Saulius Skvernelis podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w rafinerii PKN Orlen w Możejkach na Litwie

- Możejki to żywy pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który łączy dziś krwioobiegi gospodarcze naszych krajów, który tworzy dobre perspektywy na przyszłość. Perspektywy uniezależnienia się od niepewnych źródeł energii, od niepewnych sąsiadów - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że dobre stosunki polsko-litewskie pozytywnie przekładają się na współpracę obu krajów w Unii Europejskiej, tam, gdzie mają one wspólne interesy - w obszarach takich jak polityka spójności, polityka energetyczna i bezpieczeństwo. Dodał, że oba państwa mogą być skuteczne tylko razem.

Premier Litwy Saulius Skvernalis również zwrócił uwagę na potrzebę wspólnego działania Polski i Litwy.



- Ten zakład (rafineria w Możejkach - przyp. red.) jest dowodem na to, że decyzje, które były podjęte we właściwym czasie, służą narodowi - powiedział, zaznaczając, że rafineria jest kolejnym ogniwem łączącym oba państwa. Skvernalis poinformował, że dziś Litwa i Polska to strategiczni partnerzy jeśli chodzi o politykę unijną i o wyzwania geopolityczne.

- Wszyscy politycy w Polsce i na Litwie powinno robić to, co w ich mocy, by tak pozostało i w przyszłości. Zobowiązuje do tego wspólna historia naszych narodów. Kiedy Litwa i Polska były razem, były silne. Kiedy ktoś te stosunki zepsuł, to nie było to korzystne ani dla jednego, ani dla drugiego państwa - powiedział premier Litwy.

