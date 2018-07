"Polska problemem Europy". Konsul reaguje na artykuł

Polski konsul generalny w Chicago wyjaśnia sens zmian w wymiarze sprawiedliwości w naszym kraju. Piotr Janicki odniósł się do artykułu w dzienniku "Chicago Tribune", w którym Polskę nazwano "problemem Europy". W liście do redakcji konsul zwrócił uwagę na różnice między polskim i amerykańskim systemem prawnym.

Konsul generalny RP w Chicago napisał między innymi, że "w przeciwieństwie do większości Amerykanów, polscy obywatele nie mogą wpływać na sądownictwo ani poprzez wybory pośrednie, ani bezpośrednie". Zwrócił uwagę między innymi na to, że dotychczasowy system pozwala polskim sędziom decydować o nominacjach, awansach i kontroli we własnym środowisku. Według konsula, konieczne jest zreformowanie takiego systemu sądownictwa.

Artykuł, do którego odniósł się konsul jest zatytułowany "Poza NATO, Brexitem i Putinem: Polska problemem Europy". Tekst ukazał się w "Chicago Tribune". Jest to jeden z najbardziej poczytnych chicagowskich dzienników. Autorzy artykułu, pisząc o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Europie, znaczną część tekstu poświęcili sytuacji w Polsce. Zarzucili władzom w Warszawie nacjonalizm i demontowanie niezawisłości sędziów. W komentarzu stwierdzili między innymi, że Waszyngton powinien zareagować "szturchnięciem" na sytuację w Polsce.