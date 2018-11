Polska przystąpiła do programu o współpracy krajów UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony cybernetycznej. Szef MON Mariusz Błaszczak podpisał w sobotę w Wilnie deklarację o przystąpieniu do programu "Cyber Rapid Response Teams" w ramach PESCO.

PESCO - to mechanizm współpracy krajów UE w zakresie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

"Wspólnie będziemy pracować na rzecz stworzenia takich możliwości, aby nasze reakcje w sytuacji zagrożeń cybernetycznych - a wiemy, że te zagrożenia są realne i wiemy, skąd pochodzi źródło tych zagrożeń - były stanowcze i bardzo szybkie" - powiedział minister Błaszczak.

Program rozwoju zdolności walki elektronicznej, reagowania na zagrożenia cybernetyczne i wzajemnej pomocy w Unii Europejskiej jest realizowany z inicjatywy Litwy. W czerwcu do programu przystąpiły Litwa, Estonia, Chorwacja, Holandia, Rumunia i Hiszpania.

Minister Mariusz Błaszczak przebywa od piątku w Wilna z dwudniową wizytą w ramach obchodów setnej rocznicy odrodzenia Sił Zbrojnych Litwy.

"Nasza współpraca rozwija się bardzo dynamicznie" - podkreślił szef MON. Przypomniał, że "wspólnie (Polska i Litwa) jesteśmy w programie eFP (Wysuniętej Obecności NATO, ang. Enhanced Forward Presence - PAP), który wzmacnia naszą obronność, obronność wschodniej flanki NATO, stworzyliśmy wspólne dowództwo w Elblągu, w którym są też oficerowie armii litewskiej".

"Wiele nas łączy historycznie. 400 lat unii polsko-litewskiej to są czasy dynamicznego rozwoju obu narodów. To są czasy rozkwitu kultury. To są również czasy kiedy oręż polsko-litewski odnosił swoje największe zwycięstwa. Dziś jesteśmy wspólnie w Unii Europejskiej. W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego tworzymy podstawy do tego, aby zarówno w Polsce i na Litwie było bezpiecznie" - powiedział Błaszczak.

Minister odnotował także, że relacje polsko-litewskie są znacznie lepsze niż przed kilkoma laty, jak powiedział: "Jest postęp. Są pewne sprawy, które nie zostały rozstrzygnięte do końca, ale możemy powiedzieć wprost: jesteśmy na dobrej drodze, aby te problemy pokonać".

Jak podkreślił, symbolem dobrych stosunków Polski i Litwy będzie fakt, że w sobotę w południe, podczas wielkiej defilady wojskowej z okazji setnej rocznicy odrodzenia Sił Zbrojnych Litwy, "nad wileńskim niebem przelecą nasze F16, będą również oddziały Wojska Polskiego".

Po południu zaplanowane jest spotkania ministrów obrony Polski i Litwy, Mariusza Błaszczaka i Raimundasa Karoblisa. "Będziemy rozmawiać o współpracy, o relacjach w ramach Unii Europejskiej (...), chociażby o wykorzystaniu funduszy unijnych programu PESCO, dla wsparcia zdolności obronnych Polski i Litwy".

W ocenie Błaszczaka, wyzwania w dziedzinie obronności stojące przez państwami tego regionu są "związane z agresywną polityką rosyjską". "To odstraszanie ewentualnego wroga, udowadnianie, że jesteśmy solidarni, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszych państw" - powiedział minister. Podkreślił, że zacieśnianie relacji ma się odbywać w "kontekście naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim".

"Chodzi oto, aby Sojusz stanowił podstawę, byśmy mogli rozwijać nasze zdolności obronne" - wskazał szef MON.

Z Wilna Aleksandra Akińczo