Brytyjska telewizja informacyjna BBC News wyemitowała film dokumentalny o - jak oceniono - trwającym kryzysie tożsamości wśród Polaków, wskazując na rosnące napięcia między dwoma wizjami rozwoju kraju: konserwatywno-narodową i liberalną.

W trakcie zaprezentowanego w sobotę wieczorem blisko półgodzinnego reportażu przedstawiającego oś sporu politycznego w Polsce autorzy zaprezentowali na zasadzie kontrastu narodowo-konserwatywne i liberalne tożsamości Polaków.

Reporterka BBC Yalda Hakim rozmawiała w tym celu m.in. z prezentującymi biegunowo odmienne postawy posłem Prawa i Sprawiedliwości Dominikiem Tarczyńskim i wiceprzewodniczącym Ruchu Narodowego Krzysztofem Bosakiem oraz byłym prezydentem Słupska Robertem Biedroniem, a także przedstawicielami społeczności imigranckich mieszkających w Polsce.

Dziennikarka argumentowała, że Polska zmaga się z "post-transformacyjnym kryzysem tożsamości", który przejawia się m.in. przez różnice w podejściu do kwestii przyjmowania imigrantów i do kryzysu uchodźczego, a także konkurujące ze sobą definicje polskiej tożsamości narodowej.

Wśród bohaterów materiału znalazła się m.in. rodzina Kuczyńskich z Poznania, której członkowie mówili m.in. o swoich obawach związanych z integracją imigrantów spoza Europy, a także przywiązaniu do polskiej historii i rozumieniu współczesnego patriotyzmu, m.in. przez wywieszanie flagi. Kamera towarzyszyła im w miejscu pracy, w trakcie rodzinnego obiadu, a także podczas wizyty w Warszawie przy okazji zorganizowanego 11 listopada Marszu Niepodległości.

BBC odnotowała jednak, że w wydarzeniu tym obok siebie znalazły się nie tylko świętujące stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości rodziny z dziećmi, wojsko i przedstawiciele rządu, ale także środowiska narodowe i radykalnie prawicowe grupy z innych części Europy, które - jak oceniono - prezentowały bardziej "złowrogą i mroczną" wizję Polski.

W rozmowie z brytyjską telewizją poseł Tarczyński ocenił, że "to, co się dzieje w Polsce to bitwa o naszą duszę, o naszą tożsamość". "Nawet nie mówię o 2018 roku, ale o przyszłości, o naszych dzieciach i wnukach. Chodzi o naszą tożsamość, oczywiście jako chrześcijan" - tłumaczył.

W podobnym tonie wypowiedział się Bosak, podkreślając znaczenie polskiej kultury, która jest - jego zdaniem - definiowana m.in. przez związek z chrześcijaństwem.

"Nie jestem Macronem, jestem Biedroniem"

W materiale znalazła się również sylwetka Roberta Biedronia. Porównano go do francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona jako typ politycznego lidera, który "wydawało się, że pojawił się znikąd", ale wzbudził falę pozytywnych emocji ze strony liberalnych wyborców. "Nie jestem Macronem, jestem Biedroniem" - zapewnił polityk.

Dziennikarka zastanawiała się jednak, czy jego "dość niejasna" wizja przyszłości Polski będzie w stanie konkurować z "głęboko zakorzenionym poczuciem tożsamości narodowej, które jest mobilizowane przez prawicę".

BBC oceniła w tym kontekście, że pokazany w reportażu "polski kryzys tożsamości prowadzi do nowego typu polityki, która jest napędzana emocjami".

Jednocześnie telewizja zwróciła również uwagę na problem antyimigranckich nastrojów w Polsce.

Halim rozmawiała o tym m.in. z urodzonym w Nigerii, a mieszkającym od 16 lat w Polsce Arinze Nolisą, który pomimo przyjęcia polskiego obywatelstwa podkreślał, że regularnie zmaga się z przypadkami rasistowskich obelg z powodu koloru swojej skóry, a także z poznańskim imamem Youseffem Chadidem, przewodniczącym Rady Naczelnej Ligi Muzułmańskiej w RP, który opowiedział telewizji o negatywnym postrzeganiu islamu w Polsce, a także groźbach pod adresem swojej rodziny, z którymi musiał się mierzyć ze strony radykalnych środowisk.

Wcześniej film, który jest także dostępny na platformie iPlayer, był pokazywany także na światowym kanale informacyjnym BBC World News.

