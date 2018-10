"Polski obóz śmierci" w izraelskim medium. Ambasada interweniuje

Ambasador RP w Izraelu Marek Magierowski zainterweniował we wtorek w sprawie użytego przez anglojęzyczny izraelski portal informacyjny Behind the News sformułowania "polski obóz śmierci". Dyplomata zwrócił się o korektę artykułu.

Zdjęcie Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau /East News

O "polskim obozie śmierci" w Treblince portal napisał we wtorkowym tekście o wizycie izraelskich policjantów na miejscu dawnego hitlerowskiego obozu. Wciąż dostępny na stronie artykuł nosi tytuł: "Świadkowie w mundurach: 180 izraelskich funkcjonariuszy policji formuje 'Gwiazdę Dawida' w polskim obozie śmierci".

Również niżej w tekście, w odniesieniu do obozu w Treblince, pojawiają się sformułowania "polski obóz śmierci" oraz "obóz śmierci w Polsce".

Artykuł informuje o wizycie izraelskich policjantów w miejscu dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu i utworzeniu przez nich Gwiazdy Dawida w celu upamiętnienia "6 mln Żydów zamordowanych w Holokauście".

Na Twitterze Behind the News w informacji promującej artykuł widnieje sformułowanie "obóz śmierci w Polsce".

W reakcji ambasador Magierowski na Twitterze, publikując zrzut ekranu ukazujący użycie błędnego sformułowania, poprosił redakcję o skorygowanie artykułu. "Obóz śmierci w Treblince nie był polski. Był to niemiecki nazistowski obóz śmierci. Proszę o odpowiednie poprawienie artykułu" - napisał dyplomata.