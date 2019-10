Polski sędzia z trybunału w Hadze odmówił spotkania z Andrzejem Dudą

Profesor Piotr Hofmański – pierwszy Polak zasiadający w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze – odmówił udziału w spotkaniu Andrzeja Dudy z szefem tego trybunału Chilem Eboe-Osujim - ustalili reporterzy RMF FM.

Prezydent odwiedził trybunał haski przy okazji oficjalnej wizyty w Holandii. To międzynarodowa instytucja powołana do sądzenia osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni. "Nie szanuję postawy, którą reprezentuje głowa państwa. Uznałem, że mój udział - chociaż byłem zapraszany do udziału w spotkaniu - nie jest niezbędny" - mówi tylko w RMF FM sędzia Hofmański.



Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski podkreśla, że spotkanie odbyło się na zaproszenie władz MTK i podkreśla, że Andrzej Duda spotkał się z pracownikami administracyjnymi, którzy pochodzą z Polski.

Sędzia o wizycie Dudy: To niestosowne

Nieobecność Piotra Hofmańskiego w spotkaniu z Andrzejem Dudą to wyraz braku akceptacji dla zmian w sądownictwie firmowanych przez prezydenta. - Składanie takiej wizyty przez Prezydenta RP, czy osobę, która nie bardzo rozumie ideę państwa prawa, nie bardzo ideę niezawisłości sędziowskiej pojmuje, jest niestosowne w szacownej instytucji sądowniczej - mówi profesor w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim.

Sędzia podkreśla, że jego stanowisko wobec zmian między innymi w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym jest znane od dawna, dlatego nie miał ochoty spotkać się z Andrzejem Dudą. Dopytywany o to, czy nie boi się zarzutów o zaangażowanie w spór polityczny, odpowiedział: - Jestem sędzią międzynarodowym i sytuacja w moim kraju, sytuacja mojego środowiska jest rzeczą, która mnie boli i uważam, że są sytuacje, w których milczeć nie wolno.

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski - odpowiadając na mocne słowa sędziego - stwierdził, że spotkanie w MTK było dobre i odbyło się na zaproszenie przewodniczącego trybunału haskiego.

Prof. Hofmański: Zaproszenie dostałem od prezydenta

Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego Chile Eboe-Osuji w obecności Andrzeja Dudy mówił jednak wprost o obawach "wyrażanych przez ważne ciała i funkcjonariuszy, dotyczących stanu niezawisłości sądów w Polsce". Wyraził też nadzieję, że polski rząd będzie w pełni szanować wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w listopadzie TSUE ma orzec o legalności powołania nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wskazanej przez jej członków Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego).

Według Błażeja Spychalskiego - w tego typu spotkaniach nie biorą udziału sędziowie pochodzący z tego samego kraju co oficjalne delegacje, dlatego nie dziwi się, że do spotkania nie doszło.

Profesor Hofmański w RMF FM wyraźnie podkreślił, że dostał zaproszenie na spotkanie z Andrzejem Dudą.

Prezydent Andrzej Duda przebywał w kilkudniową wizytą w Holandii w związku z 75. rocznicą wyzwolenia Bredy przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.

W Hadze prezydent Duda spotkał się z królem Niderlandów Wilhelmem-Aleksandrem, szefem holenderskiego rządu Markiem Rutte, przewodniczącymi obu izb holenderskiego parlamentu - Izby Pierwszej (wyższej) Janem A. Bruijnem i Izby Drugiej (niższej) Khadiją Arib, a także z przedstawicielami instytucji międzynarodowych: prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Chilem Eboe-Osujim praz dyrektorem generalnym Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Fernando Ariasem.



