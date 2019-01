Polski wieczór w Panamie

Kilka tysięcy osób uczestniczyło w środę wieczorem we mszy i koncercie w polskie święto na Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Mszy przewodniczył prymas abp Wojciech Polak. Następnie odbył się żywiołowy polski koncert.

Roztańczeni Polacy w Panamie

Polska msza dla uczestników ŚDM odbyła się na placu przy wielkiej galerii handlowej Albrook Mall w Panamie. Przypomina się, że w pobliżu tego miejsca w 1983 roku mszę odprawił święty Jan Paweł II.



Na polską noc w Panamie przybyły grupy pielgrzymów z całej Polski z kilkunastoma biskupami i 200 księżmi. Byli też harcerze ZHR, pełniący służbę medyczna w czasie ŚDM.

Byli również owacyjnie powitani uczestnicy Rejsu Niepodległości na pokładzie Daru Młodzieży, który wypłynął we wtorek do Panamy. Wyrażano nadzieję, że papież odwiedzi żaglowiec.

Przybyli Panamczycy, którzy udzielają gościny polskim pielgrzymom.

Po mszy prymas Polski abp Wojciech Polak pytany przez PAP o pierwsze wrażenia z panamskich Dni Młodzieży powiedział: "To jest wielkie święto wiary, najważniejsze jest to, że jesteśmy tu wszyscy razem , że jesteśmy tu już z papieżem Franciszkiem, który dzisiaj przyjechał do Panamy".

Abp Polak wyraził radość z dużej liczby Polaków, którzy przyjechali do tego odległego kraju.

Do Panamy przybył już papież Franciszek

Obecnie krajowe biuro ŚDM oblicza, że przybyło prawie 4 tysiące osób.

Po mszy na wielkiej, widocznej z daleka scenie rozpoczął się koncert "Polska dla Panamy". Gorące karaibskie rytmy przeplataly się z polskimi. Podczas polskiej nocy w Panamie odtańczono też poloneza.

Ze sceny skierowano do młodych Polaków wezwanie : "Róbcie raban". To apel, jaki wcześniej skierował papież Franciszek do młodych katolików. Odśpiewany został hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku "Błogosławieni miłosierni".

Zespół Siewcy Lednicy zadedykował papieżowi Franciszkowi pieśń "Ojcze prowadź mnie".

Wystąpili też Darek Malejonek i Olga Szomańska oraz Marcin Wyrostek.

Na scenę zaproszono prymasa Wojciecha Polaka, który z artystami zaśpiewał pieśń "Abba ojcze".

W gorącą panamską noc polska młodzież żywiołowo reagowała na występy artystów i tanczyła pod sceną.

Z Panamy Sylwia Wysocka