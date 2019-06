Dwie osoby zmarły w Hiszpanii wskutek utrzymujących się od środy upałów. W niektórych miejscach kraju termometry pokazują ponad 40 stopni Celsjusza. W stanie bardzo ciężkim z powodu odwodnienia są dwie osoby.

Pierwsza ofiara śmiertelna wysokich temperatur to 80-letni mieszkaniec Valladolid w środkowej Hiszpanii. Mężczyzna zemdlał wieczorem na jednej z ulic miasta i zmarł mimo reanimacji.

Nie żyje również 17-latek z miejscowości Castro del Rio w okolicach Kordoby na południu kraju. Według informacji przekazanej mediom przez służby medyczne Andaluzji, chłopak zasłabł w czwartek po południu podczas pracy w polu. Zgon nastąpił w piątek rano w szpitalu miejskim w Kordobie z powodu ustania pracy serca.

Dwie osoby w ciężkim stanie

Według dziennika "El Pais", w bardzo ciężkim stanie z powodu upałów są też dwaj inni mężczyźni. Jeden z nich to 45-letni rolnik z okolic Murcji w południowo-wschodniej Hiszpanii.

Do szpitala trafił też w stanie ciężkim strażak, który brał udział w akcji gaszenia dużego pożaru, który od czwartkowego poranka trawi okolice Tarragony. Bierze w niej udział ponad 500 strażaków wspieranych przez kilkadziesiąt pojazdów i samolotów gaśniczych.

W piątek rano służby obrony cywilnej Katalonii poinformowały, że pomimo częściowego opanowania żywiołu w części prowincji Tarragona, pożar jest wciąż daleki od ugaszenia i zagraża około 20 tys. lasów i terenów uprawnych.

Największe pożary od 1998 r.

Choć władze Katalonii nie podały dotychczas powierzchni spalonego terenu, to strażacy biorący udział w akcji twierdzą, że ogień strawił co najmniej 7 tys. hektarów. To największy pożar w tym regionie Hiszpanii od 1998 r.

Według informacji przekazanych przez Miquela Bucha, odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne w regionalnym rządzie Katalonii, pożar pojawił się w czwartek rano samoistnie przy jednym z gospodarstw rolnych w miejscowości Torre de l'Espanyol.

Marcin Zatyka