Poroszenko o wyborach w Donbasie: To nowe sankcje wobec Rosji

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wyraził nadzieję, że wyznaczone na 11 listopada wybory w separatystycznej, prorosyjskiej części Donbasu na wschodzie jego kraju, zaowocują nowymi sankcjami Zachodu wobec Rosji.

"Oczekuję, że wybory, które Rosja zdecydowała się przeprowadzić 11 listopada, doprowadzą do uruchomienia nowych sankcji, co pokaże, że cierpliwość Zachodu nie jest nieograniczona. Nadszedł czas, by mówić nie o osłabieniu sankcji, lecz o ich nasileniu" - oświadczył Poroszenko w środę w Kijowie.

"Nawet sugestie, że sankcje mogą być osłabione, prowokują Rosję do ignorowania procesu pokojowego w Donbasie, włączając w to opóźnianie rozmieszczenia (na Ukrainie) misji pokojowej ONZ, oraz do nowych represji na Krymie, a nawet więcej: rozpalają agresywne apetyty Kremla" - powiedział ukraiński prezydent.

We wrześniu separatyści z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej (DRL i ŁRL) zapowiedzieli, że wybory nowych przywódców i Rad Ludowych (parlamentów) odbędą się 11 listopada.

Przeciwko tej decyzji zaprotestowało ukraińskie MSZ, które nazwało wybory prowokacją Rosji. Datę wyborów separatyści ogłosili po śmierci w zamachu bombowym 31 sierpnia w Doniecku przywódcy DRL Ołeksandra Zacharczenki.

We wrześniu specjalny przedstawiciel USA ds. Ukrainy Kurt Volker oświadczył, że wybory w Donbasie są nielegalne i naruszają mińskie porozumienia dotyczące konfliktu w tym regionie. Zamiar przeprowadzenia wyborów potępiły także państwa UE, w tym Polska.

Z Kijowa Jarosław Junko