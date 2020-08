Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie osiągnęły historyczne porozumienie - podaje BBC. Ma ono unormować stosunki między tymi krajami.

Zdjęcie Premier Benjamin Netanjahu /JACK GUEZ /AFP

Jak podaje BBC, we wspólnym oświadczeniu prezydenta USA Donalda Trumpa, premiera Izraela Benjamina Netanjahu i Mohammeda bin Zayeda, następcy tronu emira Abu Zabi, można przeczytać, że to "historyczne porozumienie przyniesie pokój na Bliskim Wschodzie".

Wynika z niego również, że Izrael ma zawiesić plany aneksji dużej części okupowanego Zachodniego Brzegu.

Przypomnijmy, że dotychczas Izrael nie utrzymywał stosunków dyplomatycznych z krajami Zatoki Perskiej.

W odpowiedzi na wpis Trumpa, który poinformował o "historycznym porozumieniu pokojowym między dwoma naszymi wielkimi przyjaciółmi", Netanjahu napisał na Twitterze po hebrajsku: "Historyczny dzień".

Z kolei według ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich w USA Yousefa Al Otaiby to "zwycięstwo dyplomacji". "To znaczący postęp w stosunkach arabsko-izraelskich, który obniża napięcia i tworzy nową energię do pozytywnych zmian" - dodał ambasador.

BBC przypomina, że to dopiero trzecie porozumienie pokojowe między Izraelem a krajem arabskim od czasu ogłoszenia przez Izrael niepodległości w 1948 roku. Egipt podpisał umowę w 1979 roku, a Jordania w 1994 roku.

Tymczasem wysokiej rangi przedstawicielka władz palestyńskich Hanan Aszrawi oskarżyła ZEA o "normalizację" stosunków z Izraelem, czemu Palestyńczycy byli zawsze przeciwni.

"Izrael został nagrodzony za to, co nielegalnie i ustawicznie robił Palestynie od początku okupacji" - napisała Aszrawi na Twitterze. "Proszę, nie róbcie nam przysługi" - dodała, zwracając się do władz ZEA. "Nie jesteśmy niczyim listkiem figowym".