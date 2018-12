Cztery osoby zginęły w wypadku helikoptera pogotowia ratunkowego, do którego doszło w sobotę okolicach Porto, na północy Portugalii. Helikopter rozbił się, gdy wracał do bazy, po przetransportowaniu do szpitala w Porto 76-letniego pacjenta.

Jak poinformowała agencja EFE, do wypadku doszło na wysokości, na której panowały "dość nieprzyjazne" warunki meteorologiczne.

W wypadku życie straciło dwóch pilotów, lekarz i pielęgniarz.

Helikopter odnaleziono w Sierra de Pias, około 15 km od Porto. W poszukiwaniach helikoptera brało udział 200 osób.