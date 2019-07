Socjalistyczny gabinet Antonia Costy podjął decyzję o zaprzestaniu wydawania portugalskich wiz dla obywateli Iranu. Decyzja została podjęta, według deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Portugalii, ze “względów bezpieczeństwa".

Zdjęcie Flagi Portugalii, zdjęcie ilustracyjne /PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP /AFP

Jak poinformowało w swym komunikacie ministerstwo spraw zagranicznych w Lizbonie, we wtorek podczas debaty w portugalskim parlamencie została poruszona kwestia ograniczenia funkcjonowania portugalskiego konsulatu w Teheranie.



W opublikowanym we wtorek po południu dokumencie portugalski resort dyplomacji napisał, że konsulat został tymczasowo zamknięty, a wydawanie wiz dla obywateli Iranu zostało zawieszone, co jest podyktowane "względami bezpieczeństwa".

Reklama

W zamieszczonym na stronie MSZ dokumencie wskazano, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania na rzecz podniesienia poziomu zabezpieczeń w konsulacie portugalskim w Teheranie.

"Zawieszenie działania konsulatu jest tymczasowe, a placówka powinna zacząć działać w najszybszym możliwym terminie. (...) Będziemy dążyć do zapewnienia alternatywnych sposobów wydawania dokumentów potrzebnych do przemieszczania się osób" - poinformowało ministerstwo.

W komunikacie wyjaśniono, że wstrzymanie wydawania wiz dla obywateli Iranu nie wynika z "oceny ogólnego stanu bezpieczeństwa na terytorium Islamskiej Republiki Iranu lub z jakiegoś innego względu natury instytucjonalnej czy politycznej".

We wtorek po południu podczas spotkania komisji parlamentarnej szef MSZ w Lizbonie Augusto Santos Silva powiedział mediom, iż wstrzymanie wydawania wiz dla obywateli Iranu wynika z kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Portugalii.

Zwracając się do członków komisji spraw zagranicznych Santos Silva obiecał, że wyjaśni deputowanym delikatną kwestię wstrzymania wydawania wiz "na osobności", "bez udziału mediów". Jak dodał, "w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego Portugalia nie żartuje".

Z Lizbony Marcin Zatyka