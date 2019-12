Postrzelili kobietę szukając 41-latka. Mężczyzna był w areszcie

Amerykańscy agenci federalni zorganizowali nalot na dom 41-latka podejrzewanego o przestępstwa związane z handlem narkotykami. Nie wiedzieli jednak, że mężczyzna jest już w areszcie. Przy okazji obławy funkcjonariusze postrzelili 19-latkę. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Zdjęcie Kobieta miała celować do funkcjonariuszy. Zdjęcie ilustracyjne. /Agencja FORUM

Do fatalnej pomyłki doszło w miejscowości Wilmer w amerykańskim stanie Alabama. Funkcjonariusze dostali polecenie zatrzymania 41-latka. Dopiero po fakcie okazało się, że stało się to już dzień wcześniej, a w domu mężczyzny była jedynie młoda kobieta.

"Gdy funkcjonariusze weszli do środka, natrafili na kobietę, trzymającą strzelbę. Kilka razy prosili ją, by opuściła broń, ale bez skutku. W pewnym momencie wycelowała nią w jednego z funkcjonariuszy. Agenci szybko odpowiedzieli ogniem" - powiedział w lokalnej stacji Fox 10 Sam Chochran, szeryf hrabstwa Mobile.

Postrzelona 19-latka przeszła natychmiast operację w szpitalu. Lekarze określili jej stan jako ciężki, ale stabilny.

"To był błąd w komunikacji. Agenci nie sprawdzili, czy nakaz ciągle obowiązuje. Błąd był też w systemie informatycznym. Jednak gdyby kobieta nie miała przy sobie broni, to nie doszłoby do takiej sytuacji" - tłumaczył szeryf.