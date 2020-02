Poszukiwany czerwoną notą Interpolu Sergiy G. (48 lat, obywatel Ukrainy) został zatrzymany na lotnisku w Barcelonie. Według śledczych miał on stać na czele gangu narkotykowego.

Jak przekazała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, Sergiy G. był poszukiwany do postępowania prowadzonego przez Podkarpacki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korporacji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. "Od 16 marca 2017 roku był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu, Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz listu gończego" - podała prokurator.



Wskazała, że 48-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany 22 stycznia 2020 roku na lotnisku w Barcelonie. "Władze hiszpańskie wyraziły zgodę na jego przekazanie do Polski. Podejrzany Sergiy G. 14 lutego 2020 roku został przekazany stronie polskiej, a następnie osadzony w Zakładzie Karnym w Rzeszowie" - podała rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

"Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty kierowania na terenie Unii Europejskiej, Ukrainy i Rosji zorganizowaną grupą przestępczą dokonującą przemytu znacznej ilości narkotyków. Kolejny zarzut dotyczy usiłowania przemytu znacznej ilości środka odurzającego w postaci żywicy konopi o łącznej wadze 237 kilogramów" - tłumaczyła Bialik, która dodała, że prokurator skierował wniosek o przedłużenie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Miał kierować gangiem narkotykowym

Według śledczych, Sergiy G. miał kierować grupą przestępczą, która przewoziła narkotyki z Hiszpanii do Rosji. "Kurierzy dokonywali tego w specjalnie skonstruowanych skrytkach konstrukcyjnych umieszczonych w progach samochodów osobowych marki BMW X6 oraz BMW X5 na ukraińskich tablicach rejestracyjnych. Przemyt udaremniony został przez funkcjonariuszy Placówek Straży Granicznej w Terespolu i Korczowej" - podała.

Dodała, że w tej sprawie trzy osoby już zostały skazane. "Sąd Okręgowy w Zielonej Górze skazał Viktora K. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie przemytu 237 kilogramów żywicy konopi na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Ponadto zasądził od oskarżonego nawiązkę w wysokości 25 tysięcy złotych na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii" - pokreśliła prokurator.

Yevgen S. został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie przemytu narkotyków na 7 lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 100 tysięcy złotych. Dodatkowo sąd zasądził od niego nawiązkę w wysokości 25 tysięcy złotych na cele zapobiegania i zwalczania narkomanii.

"Olha P. została skazana za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz usiłowanie przemytu narkotyków na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 250 stawek dziennych po 200 złotych (50 tysięcy złotych)" - dodała.