Do Francji przewieziono jednego z najbardziej poszukiwanych terrorystów islamskich na świecie. Peter Cherif został zatrzymany przez francuskie jednostki specjalne na terytorium afrykańskiego państwa Dżibuti. Francuzi działali za zgodą lokalnych władz.

Zdjęcie Petera Cherifa podejrzewa się o to, że był autorem planu ataku na redakcję tygodnika „Charlie Hebdo” w styczniu 2015 roku /Houssein Hersi / AFP /AFP

O przybyciu dżihadysty do Paryża poinformował na serwisie społecznościowym minister spraw wewnętrznych Francji, Christophe Castaner. Dodał, że terrorysta został natychmiast przewieziony z lotniska Charles de Gaulle - Roissy i osadzony w dobrze strzeżonym areszcie w siedzibie francuskiego kontrwywiadu, prowadzącego dochodzenie w sprawie działalności Petera Cherifa.

Chodzi przede wszystkim o jego przynależność do organizacji terrorystycznej. Podejrzewa się go o to, że był autorem planu ataku na redakcję tygodnika "Charlie Hebdo" w styczniu 2015 roku, a następnie na żydowski sklep "Hyper Cacher". W owym czasie przyjaźnił się z braćmi Kuaczi, którzy dokonali masakry w redakcji tygodnika.



W marcu 2011 roku został skazany na pięć lat więzienia za zorganizowanie siatki przerzucającej do Iraku islamistów, chcących walczyć pod flagą tak zwanego Państwa Islamskiego. Udało mu się jednak uciec z Francji, podobnie jak wcześniej w Iraku z rąk Amerykanów, którzy skazali go na 15 lat więzienia.