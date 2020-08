Minister zdrowia Libanu poinformował, że liczba ofiar śmiertelnych wtorkowej eksplozji w Bejrucie wzrosła do 154 - podała w piątek (7 sierpnia) agencja NNA, na którą powołuje się Reuters. Wcześniej informowano o śmierci 135 osób.

Zdjęcie Po eksplozji w Bejrucie /AFP

Minister Hamad Hasan przekazał, że jedna na pięć osób z ok. pięciu tysięcy rannych wymagała hospitalizacji, a 120 osób było w stanie krytycznym.

Do eksplozji doszło we wtorek (4 sierpnia) w składach bejruckiego portu, gdzie od kilku lat przechowywano saletrę amonową, zmagazynowaną tam bez niezbędnych zabezpieczeń. Wybuch był tak silny, że było go słychać na Cyprze oddalonym od Bejrutu o 240 km.

Jako przyczynę tragedii władze libańskie podały prace spawalnicze w składach, gdzie trzymano 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu) wcześniej skonfiskowanej przez władze.

W ramach śledztwa aresztowano 16 osób.



W związku z sytuacją w kraju libański rząd ogłosił stan wyjątkowy dla miasta Bejrut, który ma obowiązywać przez dwa tygodnie.

