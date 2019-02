Powodzie w Australii. Węże i krokodyle na ulicach

Intensywne opady deszczu w północno-wschodniej Australii wywołały powodzie i zmusiły tysiące ludzi do opuszczenia swoich domów. Jak informują zagraniczne media, wylewające rzeki przynoszą ze sobą gady w postaci węży i krokodyli, które straszą uciekających przed skutkami ulew mieszkańców.

Zdjęcie Mieszkańcy uciekają przed powodzią /STR / AFP /AFP

Jak informuje CNN, znaczna część miasta Townsville w stanie Queensland jest zalana. W wielu miejscach nie ma prądu, a niektórzy mieszkańcy, z powodu rosnącego poziomu wody, zmuszeni są szukać schronienia na dachach swoich domów. W kolejnych dniach intensywne opady nie ustaną, według prognoz ma im towarzyszyć również porywisty wiatr.

W Townsville przez wodę zniszczonych zostało setki domostw. Istnieje obawa, że z powodu nadchodzących opadów zagrożonych zalaniem może być od 10 do 20 tysięcy nieruchomości - podaje CNN. W niektórych częściach stanu Queensland o zagrożeniu informuje policja, chodząc od drzwi do drzwi i namawiając mieszkańców do opuszczenia domów.

- To najgorsza powódź od 100 lat - mówiła premier stanu Queensland Annastacia Palaszczuk.

Uciekający przed powodziami spotykają na ulicach... węże i krokodyle. Swoimi przerażającymi obserwacjami dzielą się w mediach społecznościowych, chcąc tym sposobem ostrzec innych.

Rezydentka Mundingburry, Erin Hahn, powiedziała jednej ze stacji telewizyjnych, że w niedzielny wieczór zauważyła słodkowodnego krokodyla przed domem swojego ojca. Przeniesione z wodą w głąb lądu krokodyle mogą mieć długość nawet trzech metrów.

Południowa część Australii natomiast wciąż zmaga się z upałami. Temperatury przekraczają tam ponad 40 st. Celsjusza.