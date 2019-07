Co najmniej 50 osób zginęło w pożarze cysterny w stanie Benue w południowo-wschodniej Nigerii - poinformowały we wtorek miejscowe władze. Od 50 do 70 osób zostało rannych.

Zdjęcie Podobne wypadki nie należą w tym kraju do rzadkości; na zdjęciu nigeryjski policjant /YASUYOSHI CHIBA/AFP /AFP

Świadkowie twierdzą, że kierowca ciężarówki stracił panowanie nad pojazdem, kiedy próbował uniknąć wybojów na jezdni.

"Wczoraj (w poniedziałek) przewróciła się cysterna z ropą i ludzie próbowali zbierać paliwo; wtedy wybuchł pożar, w którym zginęło ponad 50 osób" - przekazał rzecznik gubernatora stanu Benue. "Rannych przewieziono do szpitala" - dodał.

Po przewróceniu się pojazdu mieszkańcy okolicznej wioski, mimo ostrzeżeń władz, zaczęli zbierać paliwo, które wylewało się z ciężarówki.

Ogień objął też autobus, który uderzył w płonącą cysternę.

Podobne wypadki nie należą w tym kraju do rzadkości. W Nigerii, która jest największym w Afryce producentem ropy, cierpiący biedę mieszkańcy często ryzykują życie, zbierając paliwo wylewające się z uszkodzonych ropociągów lub cystern.

W styczniu ciężarówka przewożąca ropę wywróciła się i eksplodowała w stanie Cross River na południu kraju, podczas gdy kilkadziesiąt osób zajętych było zbieraniem wylewającego się paliwa. Według policji zginęło wówczas co najmniej 12 ludzi. Według części świadków w rzeczywistości liczba ofiar sięgała 60.