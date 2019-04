Pożar w katedrze Notre Dame w Paryżu ma "potencjalnie związek" z pracami renowacyjnymi budowli - podali strażacy. Ogień pojawił się w poniedziałek tuż przed godziną 19. Runęła iglica budowli, według rzecznika katedry płonie także całe wnętrze, którego prawdopodobnie nie uda się uratować. Dramatyczne wydarzenia z Paryża relacjonujemy na żywo.

Zdjęcie Płonąca katedra Notre Dame /Philippe Lopez /AFP

"Struktura katedry jest uratowana i zachowana" - twierdzą źródła strażackie.

Ciągle nie wiadomo, jakie mogły być przyczyny pożaru. Przypomnijmy jednak, że w katedrze były od kilku dni prowadzone niezbędne prace remontowe. W ubiegłym tygodniu osoby, które były za nie odpowiedzialne, mówiły w telewizji, że bardzo się cieszą, iż jest to możliwe; że to wręcz historyczna chwila. Wtedy były też bardzo konkretne plany, jak dotrzeć do najwyżej położonej iglicy, tej, która spłonęła i się zawaliła. Z bardzo wstępnych i nieoficjalnych informacji wynika, że pożar rozpoczął się na górnych kondygnacjach rusztowania. Paryska prokuratura wszczęła wstępne dochodzenie, nie zdradzając jednak pod jakim kątem sprawdza przyczynę pożaru.

Kolejne zdjęcie z drona





Pożar katedry trwa już cztery godziny.



Zdjęcie Najnowsze zdjęcie płonącej katedry /JULIEN DE ROSA /PAP/EPA

Tak wygląda pożar katedry widziany z góry. Zdjęcie zostało zrobione dronem i pokazuje, jak ogromne szkody już wyrządził ogień. Obraz pochodzi z prowizorycznego centrum dowodzenia strażaków.

Zdjęcie Tłumy gormadzą się w pobliżu katedry / ERIC FEFERBERG / AFP

Fundacja dziedzictwa (La Fondation du patrimoine), niezależna organizacja, powołana do życia w 1996 roku, której celem jest ochrona francuskich zabytków, zapowiedziała uruchomienie od wtorku "narodowej zbiórki" na odbudowę katedry Notre Dame w Paryżu - podaje agencja AFP.

"Najbliższa godzina będzie decydująca dla możliwości opanowania pożaru" - powiedział rzecznik katedry Notre Dame w Paryżu.

Z kolei strażacy odnieśli się do sugestii prezydenta USA Donalda Trumpa, aby pożar katedry gasić specjalnymi samolotami. Jak wskazali, użycie wody zrzucanej z samolotu mogłoby doprowadzić do zawalenia się, już i tak osłabionej, konstrukcji Notre Dame.

Wciąż przybywa osób, które modlą się przed płonącą katedrą. Na zamieszczonych w mediach społecznościowych filmach widać osoby odmawiające różaniec i śpiewające religijne pieśni.



Strażacy starają się wynieść z katedry, co się da. Według najnowszych doniesień, ogień widoczny jest też w jednej z dwóch wież.



Zdjęcie Potężne zniszczenia w katedrze / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Solidarność z Kościołem Francji z powodu pożaru Notre Dame, będącej jednym z symboli Paryża i francuskiej kultury, wyraża Kościół katolicki w Ziemi Świętej - poinformował w poniedziałek jego rzecznik.

"Wyrażamy naszą solidarność z Kościołem Francji w czasie Wielkiego Tygodnia" - podano w komunikacie wydanym w Jerozolimie.

Kościół Katolicki w Ziemi Świętej poinformował także, że modli się, by nie okazało się, że pożar był spowodowany celowym działaniem i aby słynna katedra jak najmniej ucierpiała.

"Dzieła sztuki uratowane, skarbiec z koroną cierniową także"- podał na Twitterze francuski dziennikarz, powołując się na słowa księdza z katedry Notre-Dame.



Ludzie klęczą na ulicach, modląc się o ratunek dla katedry Notre Dame:



Zdjęcie Przejmujące obrazy z Paryża /YOAN VALAT /PAP/EPA

"Nie ma pewności, czy uda nam się zastopować rozprzestrzeniania się ognia w kierunku północnej wieży. Jeżeli ona się zawali, można sobie tylko wyobrazić ogrom zniszczeń" - powiedział AFP jeden z szefów paryskiej straży pożarnej Jean-Claude Gallet. Jak dodał, z pożarem katedry walczy 400 strażaków.

Będący na miejscu wiceszef francuskiego resortu spraw wewnętrznych Laurent Nunez wyraził wątpliwości, czy uda się uratować katedrę. "To nie jest pewne" - ocenił.

Katedra słynęła także z rozet i witraży, uznawanych za arcydzieła "sztuki chrześcijańskiej".



W mediach społecznościowych trwa dyskusja i poszukiwanie informacji na temat zabytków, jakie znajdowały się w katedrze. Wielu komentatorów zastanawia się, czy udało się uratować jedną z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa - koronę cierniową, która była zdeponowana w katedralnym skarbcu. Skarbiec ten mieścił się pod posadzką budowli.



Najnowsze zdjęcie z pożaru pozostawia niewielkie nadzieje na szybkie ugaszenie ognia.



Zdjęcie Notre Dame wciąż w płomieniach /GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP

Do tragicznego pożaru odniosła się również Stolica Apostolska:

"Stolica Apostolska przyjęła z szokiem i smutkiem wiadomość o strasznym pożarze, który zniszczył katedrę Notre Dame, symbol chrześcijaństwa we Francji i na świecie" - oświadczył watykański rzecznik.

Ze świata płyną liczne głosy żalu. Świadkowie mówią: Paryż został oszpecony. To miasto już nigdy nie będzie takie jak wcześniej.



Zastępca mera Paryża Emmanuel Gregoire powiedział, że pożar spowodował w katedrze Notre Dame "kolosalne szkody". Podejmowane są próby ratowania dzieł sztuki i innych bezcennych przedmiotów zgromadzonych wewnątrz.

Według rzecznika katedry płonie całe drewniane wnętrze i zapewne nie uda się go uratować.

Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru.

Ogień pojawił się przed 19

W średniowiecznej katedrze prowadzono renowację iglicy nad nawą główną celem uszczelnienia. Prace te wymagają ogromnego rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 m wysokości. Według sieci społecznościowych mogło dojść do pożaru rusztowania.

"Trwa pożar Notre Dame" - podała chwilę po pożarze policja i zaleciła opuszczenie okolicy, by ułatwić dojazd karetek i wozów strażackich.

Zdjęcia z sieci społecznościowych pokazują gęste kłęby dymu za fasadą nad skrzyżowaniem nawy głównej z transeptem i buchające płomienie. Tłumy gromadzą się w pobliżu katedry, by obserwować akcję strażaków.

Renowacja iglicy kosztująca 6 mln euro miała zostać ukończona w 2022 r. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat.

Prezydent odwołał ważne przemówienie

Z powodu wielkiego pożaru, który w poniedziałek wybuchł w paryskiej katedrze Notre Dame, odwołano emisję przemówienia prezydenta Emanuela Macrona do narodu, planowaną na wieczór. Prezydent i premier przybyli na wyspę Ile de la Cite, gdzie trwa pożar.

W przemówieniu Macron miał się odnieść do wyników debaty obywatelskiej, zainicjowanej w reakcji na protest "żółtych kamizelek". Nie wiadomo na razie, kiedy jego nagrane już przemówienie zostanie nadane.