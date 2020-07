"Poważny pożar" wybuchł w sobotę rano w katedrze w Nantes - poinformowała straż pożarna w departamencie Loara Atlantycka na zachodzie Francji, na którą powołuje się agencja AFP. Na miejscu trwa akcja strażaków.

Zdjęcie Pożar katedry w Nantes 18 lipca 2020 roku. /Stephane Mahe /Agencja FORUM

"Pożar nie został opanowany, wciąż trwa. To poważny pożar" - poinformowało AFP centrum operacyjne ds. pożarów i ratownictwa Codis. Służby pożarnicze zostały zaalarmowane w sobotę o godz. 7.44, na miejsce wysłano 60 strażaków.

Na nagraniach wideo z okolic katedry widać, że z wnętrza gotyckiego budynku wydobywają się kłęby dymu i płomienie - informuje BBC. Naoczny świadek, który mieszka w pobliżu katedry, powiedział francuskiej telewizji, że obudził go dziwny dźwięk wydawany przez kościelne dzwony.



Katedra św. Piotra i Pawła w Nantes to gotycki kościół, którego budowa rozpoczęła się w 1434 roku i trwała ponad 400 lat.





To nie pierwszy pożar w tym miejscu. Ogień wybuchł w katedrze w 1972 roku. Spłonęła wtedy duża część zabytkowego wyposażenia. Jedyne, co udało się uratować, to barokowa drewniana ambona w nawie głównej.

Główna nawa kościoła ma 103 metry długości i 38 metrów szerokości. Witraż w południowym transepcie jest największym witrażem we Francji.

Arkadiusz Grochot