Pożar w strefie czarnobylskiej widać na zdjęciach NASA oraz wykonanych dla agencji fotograficznych. Według napromieniowani.pl, ogień w Czarnobylu objął już powierzchnię 3500 hektarów, co czyni go największym od czasu katastrofy w 1986 r.

Zdjęcie Pożar lasu w strefie czarnobylskiej /VOLODYMYR SHUVAYEV /AFP

Pożar rozprzestrzenił się w zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy. Trwa od 4 kwietnia tego roku. Na zdjęciach wykonanych 10 kwietnia widać jeszcze, że nad częścią obszaru nadal unoszą się kłęby dymu.



Zdjęcie Pożar w strefie czarnobylskiej / YAROSLAV EMELIANENKO/AFP/ /

"Pierwsze smutne potwierdzenie - miasto Poliske spłonęło. Na amatorskim filmie jednego z pracowników Strefy widać liczne chaty w ogniu, których już nawet nikt nie gasi. Całe wysiłki strażaków zostały skierowane na południe, gdzie wciąż żyją ludzie oraz na północ, gdzie znajduje się największa komórka pożarowa. Przypominamy, że w Strefie Zamkniętej są obecnie dwa pożary: na południowym-wschodzie (pożar nr 1 płonący od tygodnia) i w centralnej części (pożar nr 2 płonący od 3 dni). Pod względem radiacyjnym gorszy jest ten drugi, ale pierwszy jest znacznie większy i trudniejszy do opanowania, ponieważ objął bardzo gęsty, dziki las, który nie kończy się aż do granicy z Białorusią. W ciągu ostatniej doby spłonęły tam wioski Warowicze oraz Buda-Warowicze, a obecnie pali się wioska Kowszyłówka i niebawem ogień dojdzie do wioski Nowy Świat" - informują na Facebooku przedstawiciele serwisu napromieniowani.pl, którzy są w Czarnobylu.

Według serwisu, pożar objął już powierzchnię 3500 hektarów, co czyni go największym od czasu katastrofy w Czarnobylu w 1986 r.

Zdjęcie Pożar lasu w strefie Czarnobylskiej / STR / AFP

Przyczyny pożaru

"Rozważa się trzy różne wersje przyczyn pożaru: przeniesienie ognia z terenów poza Strefą, uszkodzenie licznych linii energetycznych od których poszła iskra lub celowe podpalenie" - czytamy na napromieniowani.pl.

Zdjęcie To zdjęcie wykonane 5 kwietnia 2020 r. pokazuje osobę trzymającą licznik Geigera w miejscu pożaru lasu w strefie czarnobylskiej. / YAROSLAV EMELIANENKO/AFP/ /

W gaszenie pożarów zaangażowanych jest 312 osób i 84 pojazdy, w tym trzy samoloty AN-32P (osiem zrzutów - 64 ton wody) oraz trzy śmigłowce MI-8 (88 zrzutów - 176 ton wody) i jeden ciężki pojazd IMR na bazie czołgu T-55. Straty ocenia się na kilkadziesiąt milionów hrywien.

Zdjęcia NASA

NASA i NOAA udostępniły zdjęcie satelitarne z tych terenów. Zrobiono je z użyciem statku Suomi NPP. To wspólny satelita obu agencji i służy do zbierania danych związanych ze zmianami klimatu oraz pogody.

Zdjęcie Pożar w strafie czarnobylskiej na zdjęciu NASA / NOAA-NASA's Suomi NPP satellite / NASA

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla wciąż obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.