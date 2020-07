Spory na temat odbudowania iglicy na katedrze Notre-Dame były niezwykle zażarte i zajęły ponad rok. Ekspertom udało się w końcu dojść do porozumienia - iglica zostanie zrekonstruowana tak, jak wyglądała pierwotnie.

Zdjęcie Odbudowa zniszczonej katedry /Chesnot /Getty Images

W sprawie odbudowy ścierały się ze sobą dwie koncepcje.



Pierwsza koncepcja zakładała precyzyjną rekonstrukcję iglicy w kształcie, w jakim była, zanim runęła do wnętrza katedry. Druga polegała na nadaniu iglicy zupełnie nowej formy.



Niemal nazajutrz po tragicznym w skutkach pożarze, bo 17 kwietnia ubiegłego roku, ówczesny premier Francji Edouard Philippe zapowiedział, że zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny na plan odbudowy iglicy. Uczestnicy debaty nie osiągnęli konsensusu, co do końcowego kształtu tej części katedry, ale wszyscy się zgodzili, że trzeba się kierować zasadami realizmu i ocenić możliwości.



Ostatecznie, ze względu na termin zakończenia prac remontowych, który wyznaczono na 2024 r., stwierdzono, że do tego czasu konkurs nie zostanie przeprowadzony. Zatem iglica zostanie zrekonstruowana tak, jak wyglądała pierwotnie.



Pożar paryskiej katedry Notre-Dame wybuchł 15 kwietnia 2019 r. Płomienie objęły dach świątyni i znajdującą się na nim sygnaturkę. Później rozprzestrzeniły się na jedną z wież kościoła.