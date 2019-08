Na wyspie Gran Canaria doszło w sobotę do kolejnych, ale mniejszych niż przed tygodniem, pożarów lasów. W związku z ryzykiem ich rozprzestrzenienia władze podjęły decyzję o ewakuacji 1900 mieszkańców miasta Valleseco i zamknięciu dróg na północy wyspy.

Zdjęcie Potężne pożary na Gran Canarii /ANGEL MEDINA G. /PAP/EPA

Stan zagrożenia pożarowego ogłoszono w gminach Moya oraz Tejeda, które sąsiadują z czterotysięcznym Valleseco.

Jak podały hiszpańskie stacje telewizyjne, z ogniem walczy kilka brygad strażackich oraz siedem śmigłowców pożarniczych.

Pożary lasów trapią prowincję Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich od kilku tygodni. Przed tygodniem władze podały, że spłonęło już około tysiąca hektarów lasów. Zarządzono wówczas ewakuację prawie tysiąca osób - mieszkańców trzech gmin.

W Hiszpanii, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem ilości przyjeżdżających turystów, co roku dochodzi do wielu pożarów lasów, co ma związek z suchym klimatem w tym kraju.

Nazwa Valleseco w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy "suchą dolinę", ale w istocie jest to charakteryzujący się największą wilgotnością obszar na wyspie Gran Canaria - wskazują komentatorzy.