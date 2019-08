Na hiszpańskiej wyspie Gran Canaria w związku z pożarami ewakuowano ponad 2000 osób. Akcja objęła sześć miejscowości, w tym gminy Tejeda i Artenara. Zamknięto ruch na wybranych drogach.

Zdjęcie Potężne pożary na Gran Canarii /ANGEL MEDINA G. /PAP/EPA

Jak podały hiszpańskie stacje telewizyjne, z ogniem walczy kilka brygad strażackich oraz siedem śmigłowców pożarniczych. Teren, na którym płonie las, jest górzysty i trudno dostępny.

Pożar wybuchł w sobotę wieczorem w pobliżu miejscowości Valleseco i szybko rozprzestrzenił się na obszar o powierzchni ponad 400 hektarów.

Pożary lasów trapią prowincję Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich od kilku tygodni. W zeszłym tygodniu ogień strawił ok. 1,5 tys. hektarów lasów. Zarządzono wówczas ewakuację prawie tysiąca osób - mieszkańców trzech gmin.

Według jednego z reporterów nadających z wyspy, na którego powołuje się agencja dpa, miejscowe władze przypuszczają, że przyczyną ostatniego pożaru było podpalenie.

W Hiszpanii, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem ilości przyjeżdżających turystów, co roku dochodzi do wielu pożarów lasów, co ma związek z suchym klimatem w tym kraju.

Nazwa Valleseco w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy "suchą dolinę", ale w istocie jest to charakteryzujący się największą wilgotnością obszar na wyspie Gran Canaria - wskazują komentatorzy.