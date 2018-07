Pożary w Grecji. Rośnie liczba ofiar

Co najmniej 20 osób straciło życie w pożarach lasów, które szaleją na wschód i na zachód od Aten - powiedział we wtorek w nocy w greckiej telewizji rzecznik rządu Grecji, Dimitris Canakopulos. Dodał, że 69 osób trafiło do szpitala. Stan niektórych poszkodowanych jest ciężki. Na wybrzeżu część ludzi została na plażach. Są wśród nich turyści z Polski - podaje RMF FM.

Zdjęcie Pożary w Grecji /ALEXANDROS VLACHOS /PAP/EPA

Wcześniej greckie media informowały o pięciu, a potem o 10 ofiarach śmiertelnych.

W miasteczku Mati położonym na wschód od stolicy Grecji strażacy znaleźli cztery zwęglone ciała - podała w poniedziałek późnym wieczorem agencja Reutera, powołując się na naocznych świadków.



Jedną ofiarę śmiertelną pożaru znaleziono z kolei w pobliżu portowego miasta Rafina na północny wschód od greckiej stolicy. W tym mieście 25 osób trzeba było hospitalizować. Stan czterech z nich jest poważny.



Pozostałe ofiary znaleziono w innych miejscowościach w regionie stołecznym, gdzie w poniedziałek wybuchły trzy groźne pożary.



Ewakuacja i apel do UE

Z powodu pożarów premier Grecji Aleksis Cipras skrócił wizytę w Bośni. "Poinformowano mnie o bardzo trudnej sytuacji w Attyce z trzema naraz pożarami. Zmobilizowaliśmy wszystkie siły, żeby stawić temu czoło" - powiedział szef rządu w wypowiedzi nadanej w telewizyjnej relacji z Mostaru.



Rząd Grecji uruchomił również europejski mechanizm obrony cywilnej, aby prosić o pomoc inne kraje UE - podała wieczorem rzeczniczka straży pożarnej Stawrula Maliri, która zaapelowała do mieszkańców zagrożonych obszarów o ewakuację.



Najbliżej Aten płonęły sosnowe lasy i makia około 30 km na północny wschód od stolicy przy kąpieliskach ciągnących się do Maratonu w Attyce Wschodniej.



Bilans ofiar może być większy

Według szacunków greckich służb, liczba ofiar jeszcze się zwiększy.

Media wciąż donoszą o kolejnych ciałach, znajdowanych w spalonych domach lub samochodach, czy wyławianych z morza.



Turyści uwięzieni na plażach

Straż przybrzeżna z pomocą użytkowników prywatnych łodzi zbiera z plaż we wschodniej Attyce osoby, które schroniły się tam przed ogniem. Są przewożone do portu w Rafinie. Tam znajduje się kilkadziesiąt karetek pogotowia, w których ratownicy udzielają pierwszej pomocy.



Na Gorąca Linię RMF FM zadzwonił w poniedziałek pan Robert, który wakacje spędza dwadzieścia kilometrów od greckiej stolicy. "Byliśmy nad basenem, coś zaczęło się palić na górze, w ciągu pół godziny zadymienie było takie, że w hotelu podnieśli alarm i uciekliśmy na plażę" - mówił.



"Siedzimy na brzegu, nad morzem, czekamy na rozwój wydarzeń. Prawdopodobnie ma po nas przypłynąć łódź, która zabierze nas dalej. Widać, że w pobliskich pensjonatach wybuchają butle z gazem, wybuchają co chwilę. Nieciekawie to wygląda. Czujki wyją w hotelach cały czas, zadymienie jest bardzo duże" - dodał.



W nocy turyści zostali łodzią ewakuowani do Aten. Swoje bagaże musieli zostawić w hotelu. Zostaną im dowiezione w innym czasie. "Wszystko jest dobrze zorganizowane. Kiedy dopłynęliśmy, mieli już listy turystów. Widać, że rząd grecki stanął na wysokości zadania" - powiedział pan Robert w rozmowie z RMF FM.



Dramatyczne relacje

Mieszkańcy okolicznych miejscowości i urlopowicze opowiadają o dramatycznej sytuacji. Tłumaczą, że ogień docierał do zabudowań w ciągu zaledwie kilku sekund. W poniedziałek w Attyce wiał bowiem silny i zmienny wiatr, który uniemożliwiał skuteczną akcję gaśniczą.



Najgorsza sytuacja jest w zachodniej i wschodniej Attyce, gdzie ogłoszono stan wyjątkowy. Z pożarem walczą tam straż pożarna i wojsko, a wszystkie wojskowe szpitale są gotowe na przyjęcie poszkodowanych.