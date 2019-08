Pracownik konsulatu Rosji we Lwowie oficerem wywiadu?

Ukraina uznała dyplomatę, pracownika konsulatu generalnego Rosji we Lwowie za persona non grata. Strona gospodarzy twierdzi, że był to oficer wywiadu pod przykryciem, który otrzymywał tajne informacje od obywatela Ukrainy.

Zdjęcie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy /SERGEI SUPINSKY /AFP

O wyrzuceniu dyplomaty poinformowało we wtorek biuro prasowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Ukraiński wywiad, jak wynika z komunikatu, ustalił, że mieszkaniec obwodu lwowskiego, będący emerytowanym wojskowym, został zwerbowany przez Rosję w 2014 r.

Gromadził informacje na temat polityków, działaczy społecznych, ukraińskiej armii, struktur siłowych, działalności zachodnich instruktorów wojskowych na zachodzie kraju.

Następnie przekazywał je dyplomacie, który był funkcjonariuszem wywiadu Rosji, działającym pod przykryciem dyplomatycznym.

"Za działalność niezgodną ze statusem konsula, MSZ Ukrainy uznało dyplomatę - szpiega za persona non grata. Opuścił on już terytorium Ukrainy" - poinformowano.