Premier Armenii Nikol Paszynian podał się do dymisji

Premier Armenii Nikol Paszynian, który doszedł do władzy na fali demonstracji wiosną tego roku, podał się we wtorek do dymisji. Tym samym, jak zaznaczają media, chce doprowadzić do zwołania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Zdjęcie Nikol Paszynian /AP /East News

Paszynian już wcześniej zapowiadał, że wśród priorytetów nowego rządu jest przeprowadzenie wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Obecnie większość głosów w parlamencie ma rządząca do niedawna Republikańska Partia Armenii, która przeszła do opozycji.



Reklama

Przed wtorkowym posiedzeniem rządu Paszynian powiedział, że Armenia wkracza w "nową historyczną epokę", podczas której "powinna doprowadzić do końca pokojową aksamitną rewolucję, rozpoczętą wiosną".



Zgodnie z konstytucją Armenii przedterminowe wybory mogą być zwołane jedynie, gdy premier złoży dymisję i parlament nie wybierze jego następcy w ciągu dwóch tygodni. W takim przypadku wybory powinny odbyć się w ciągu nie wcześniej niż 30 i nie później niż 45 dni.