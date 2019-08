Premier Czech o "ponadstandardowych" stosunkach z Polską

Przed odlotem do Warszawy na wspólne posiedzenie rządów Polski i Czech premier Andrej Babisz powiedział w środę, że stosunki z Polską mają charakter ponadstandardowy. Zapowiedział, że z premierem Mateuszem Morawieckim będzie rozmawiać głównie o sprawach europejskich.

Babisz przypomniał, że Czechy przewodniczą obecnie Grupie Wyszehradzkiej, którą - obok Polski i Czech - tworzą Słowacja i Węgry. Na 12 września zapowiedział oficjalne spotkanie V4, w którym będą uczestniczyć także politycy z Bałkanów Zachodnich.

Czeski premier, który we wtorek rozmawiał przez telefon z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem i zaprosił go do Pragi, chce zwrócić się do partnerów z Grupy Wyszehradzkiej z propozycją wspólnego spotkania. Zdaniem Babisza mogłoby się ono odbyć właśnie 12 września.

Babisz zapowiedział również, że czeskie przewodnictwo w V4 zorganizuje 5 listopada spotkanie premierów 16 państw poświęcone polityce spójności. Tematem ma być budżet UE. "Nie powinniśmy akceptować propozycji Komisji Europejskiej, by zredukować Fundusz Spójności. Mamy tam spadek o 24 procent" - powiedział Babisz i podkreślił, że nowa KE powinna uwzględniać potrzeby poszczególnych państw.

Przed odlotem do Warszawy czeski minister obrony Lubomir Metnar podkreślał znaczenie współpracy z Polską dotyczącej obrony przeciwlotniczej. Stosowne dokumenty mają zostać podpisane w środę w Warszawie. Minister środowiska Richard Brabec zapowiedział z kolei, że chce od polskich partnerów uzyskać zapewnienie o rekompensacie za likwidację nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów, które z Polski trafiły do Frydka Mistka w pobliżu Ostrawy. Tematem spotkania ma być także plan poszerzenia kopalni Turów znajdującej się przy polsko-czeskiej granicy.

