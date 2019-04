​Premier Morawiecki rozpoczął dwudniową wizytę w USA

Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął we wtorek dwudniową wizytę w Stanach Zjednoczonych; w Chicago oraz w Nowym Jorku spotka się z inwestorami oraz weźmie udział w uroczystych premierach filmu promującego Polskę - "Poland: The Royal Tour".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /AFP

Pierwszym punktem wizyty w Chicago, gdzie jest największe skupisko Polonii w USA, będzie spotkanie z przedstawicielami mediów. Następnie szef rządu uda się na spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego biznesu. Podobne rozmowy z biznesmenami odbędzie się w środę w Nowym Jorku.

Reklama

"Przede wszystkim mam tam spotkania z inwestorami, ze środowiskami Wall Street w Nowym Jorku, ale także z mediami amerykańskimi i przede wszystkim tymi przedsiębiorcami, którzy chcą w Polsce inwestować" - zapowiadał Morawiecki przed wylotem.

"My chcemy przyciągać kapitał amerykański na nowoczesne inwestycje, bo to się przekłada na wysokopłatne miejsca pracy. To jest część planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, więc to jest jeden z głównych powodów mojej półtoradniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych" - mówił premier.

Podczas pobytu w USA Morawiecki weźmie też udział w premierach filmu Petera Greenberga "Poland: The Royal Tour", poświęconego promocji naszego kraju. We wtorek premiera odbędzie się w The Lyric Opera w Chicago, a w środę w nowojorskim Muzeum Guggenheima.

"Trzymam kciuki, żeby (film) był jak najlepszy do promocji Polski, bo tego przede wszystkim ten film dotyczy" - mówił Morawiecki.

"The Royal Tour" to seria filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. Formuła programu przewiduje, że przewodnikiem oprowadzającym widza jest urzędujący szef państwa lub rządu. W poprzednich edycjach "The Royal Tour" brali udział m.in.: premier Izraela, prezydent Meksyku i król Jordanii.

Godzinny dokument zrealizowany przez telewizję PBS ma przybliżyć m.in. kulturę, tradycje, walory przyrodnicze i historię naszego kraju. Widzowie zobaczą w filmie m.in.: Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, obóz Auschwitz-Birkenau, Malbork, Gdynię i Góry Świętokrzyskie.

Pomysłodawcami serii "The Royal Tour" i amerykańskimi producentami filmu są Peter Greenberg, gwiazda telewizji CBS i PBS, laureat nagrody Emmy, znany również jako "The Travel Detective" (CBS News), i Mitchell Cannold, producent filmów dokumentalnych, laureat nagrody Producers Guild of America, nominowany do nagrody Emmy w kategorii "Wybitny serial dokumentalny".

Polskim producentem filmu jest Piotr C. Śliwowski, producent takich filmów jak: "Miasto ruin", "Powstanie Warszawskie" i "Warsaw Uprising".

z Chicago Rafał Białkowski (