Premier Viktor Orban: Europę może uratować tylko powrót do chrześcijańskiej tożsamości

Europę może uratować tylko powrót do rzeczywistego źródła jej wartości, czyli do tożsamości chrześcijańskiej – powiedział węgierski premier Viktor Orban, otwierając w Budapeszcie międzynarodową konferencję poświęconą prześladowaniu chrześcijan.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban /Ferenc Isza /AFP

"My, europejscy chrześcijanie, mamy ogromny problem. Jestem przekonany, że największej pomocy w ratowaniu Europy udzielają nam obecnie ci, którym dziś pomagamy. Odpowiedzialność wobec cierpiących to sianie ziarna. Dajemy dziś prześladowanym chrześcijanom to, czego potrzebują: dom, szpital, szkołę, a dostajemy od nich w zamian to, czego najbardziej potrzeba Europie: chrześcijańską wiarę, miłość i wytrwałość" - oznajmił Orban.

Ocenił, że wobec prześladowania chrześcijan "Europa milczy" - "tajemnicza siła zamyka usta europejskim politykom i paraliżuje im ręce", a o prześladowaniu chrześcijan można mówić tylko jako problemie humanitarnym.

Jednak według niego, ci, którzy tratują prześladowanie chrześcijan wyłącznie jako problem humanitarny, nie mówią o tym, co najważniejsze - że celem zorganizowanych ataków są nie tylko ludzie i społeczności, ale także cała kultura. "Formy tego ataku są różne: wymiana ludności, imigracja, wykpiwanie czy kaganiec politycznej poprawności" - ocenił Orban.

W jego opinii w Europie jest teraz wielu dobrych polityków chrześcijańskich, ale w obecnej atmosferze i przy rozkładzie sił w mediach nie mają odwagi i nie chcą zabierać głosu. Tymczasem - jak ocenił - na Węgrzech panuje stabilność polityczna, atmosfera jest antyimigrancka i istnieje większość domagająca się ochrony kultury chrześcijańskiej.

Zaznaczył, że punktem wyjścia węgierskiej polityki jest przekonanie, iż Węgry mają prawo bronić swej chrześcijańskiej kultury i wynikającego z niej sposobu życia.

Jak podkreślił, naród i rząd Węgier wierzą, że cnoty chrześcijańskie mogą dać pokój i szczęście tym, którzy je praktykują, a także przyczynić się do przetrwania narodów, i dlatego w węgierskiej konstytucji zapisano, że obrona konstytucyjnej tożsamości i chrześcijańskiej kultury Węgier jest obowiązkiem wszystkich organów państwowych.

"To dziedzictwo zobowiązuje nas, byśmy na miarę własnych sił chronili na świecie chrześcijańskie społeczności, które są prześladowane" - wskazał premier.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska