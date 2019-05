Prezydent Austrii Alexander Van der Bellen zdymisjonował większość ministrów ze skrajnie prawicowej Wolnościowej Partii Austrii. Wcześniej prezydent zdymisjonował ich partyjnego kolegę, szefa MSW Herberta Kickla. Jedynym, który zachował stanowisko, jest minister spraw zagranicznych.

Zdjęcie Alexander van der Bellen /AFP

W miejsce zdymisjonowanych szefów resortów mają zostać powołani eksperci. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz poinformował, że ich nazwiska mają być znane najpóźniej dziś wieczorem.

Reklama

Utworzony w ten sposób tymczasowy rząd ma funkcjonować do przedterminowych wyborów, które mają odbyć się jesienią.



Ma to związek z ujawnieniem nagrania, z którego wynika, że zastępca kanclerza oferował państwowe kontrakty rzekomej rosyjskiej inwestorce w zamian za pomoc w kampanii i uzyskaniu przez jego ugrupowanie lepszego wyniku podczas wyborów w 2017 r.



Po opublikowaniu tego nagrania Heinz-Christian Strache podał się do dymisji. Jego rezygnacja została przyjęta.