Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro przybył w niedzielę po południu (czasu lokalnego) do Waszyngtonu na rozmowy z Donaldem Trumpem, które - jak się podkreśla - mają zacieśnić konserwatywny sojusz między obu krajami, wzmocnić współpracę gospodarczą i nasilić nacisk na wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro.

Zdjęcie Jair Bolsonaro /AGENCIA ESTADO/Xinhua News/East News /East News

Samolot Bolsonaro wylądował o godz. 15.40 czasu lokalnego (20.40 czasu polskiego) w bazie lotniczej Andrews pod Waszyngtonem.

Jest to pierwsza podróż zagraniczna Bolsonaro od czasu objęcia urzędu w celu odbycia rozmów bilateralnych. Wcześniej, w styczniu br., Bolsonaro uczestniczył w Forum Ekonomicznym w Davos (Szwajcaria).

Bolsonaro towarzyszy ekipa złożona z sześciu ministrów (w tym ministrów spraw zagranicznych i gospodarki) oraz jego syn Eduardo.

Na krótko przed odlotem do Waszyngtonu Bolsonaro dał wyraz kluczowemu znaczeniu, jakie przypisuje tej wizycie. "Po raz pierwszy od bardzo dawna prezydent Brazylii, który nie jest antyamerykański, przybywa do Waszyngtonu" - napisał na Twitterze. "To jest początek sojuszu na rzecz wolności i prosperity, jakiego Brazylijczycy zawsze sobie życzyli" - dodał.

"Bolsonaro zabójca" i "Uwolnić Lulę"

Brazylijski prezydent ma spotkać się z Donaldem Trumpem we wtorek. Program wizyty przewiduje również rozmowy z sekretarzem generalnym Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) Luisem Almagro. OPA ma swoją siedzibę w Waszyngtonie.

W niedzielę przed Białym Domem demonstrowała niewielka grupa przeciwników Bolsonaro. Transparenty głosiły m. in. "Bolsonaro zabójca" i "Uwolnić Lulę" (były prezydent Brazylii Inacio Lula da Silva, skazany na karę więzienia za korupcję - PAP).

Zdaniem agencji AFP, jednym z głównych tematów rozmów z Trumpem będzie kryzys w Wenezueli. Oczekuje się, że obaj prezydenci potwierdzą, a nawet zaostrzą, twardą linię wobec lewicowego prezydenta tego kraju Nicolasa Maduro.

Podczas wizyty Bolsonaro ma również zostać podpisana umowa o współpracy w dziedzinie technologii, która m. in. zezwoli Stanom Zjednoczonym na korzystanie z centrum kosmicznego Alcantara, w stanie Maranhao.