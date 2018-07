​Prezydent Chorwacji: Szczyt Putin-Trump może złagodzić globalne napięcia

"Poniedziałkowe spotkanie prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa, może złagodzić globalne napięcia" - powiedziała w niedzielę w Moskwie w wywiadzie dla agencji AP prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović.

Zdjęcie Prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović i Władimir Putin /ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL /PAP/EPA

Prezydent wyraziła nadzieję, że Putin i Trump "wykażą się odpowiedzialnością" i będą pamiętali podczas szczytu w Helsinkach, iż są gwarantami "globalnej stabilności".

W rozmowie z Associated Press Grabar-Kitarović odniosła się do zarzutów Trumpa pod adresem członków NATO dotyczących wydatków na obronność.

"Oczywiście to nie jest fair, że na barkach USA spoczywa brzemię obrony Europy. To przede wszystkim my jesteśmy odpowiedzialni za nasze bezpieczeństwo" - oświadczyła chorwacka prezydent.