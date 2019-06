Prezydent Duda z dwudniową wizytą w Houston

W czwartek prezydent Andrzej Duda rozpocznie wraz z pierwszą damą Agatą Kornahauser-Dudą kilkudniową roboczą wizytę w USA. W czwartek i piątek będą przebywać w Houston, gdzie dojdzie do spotkania prezydenta z szefami amerykańskich firm energetycznych oraz ministrem energii USA Rickiem Perry'm.

Zdjęcie Para prezydencka w USA /SHAWN THEW /PAP/EPA

Wizyta pary prezydenckiej w Houston w Teksasie rozpocznie się w czwartek po południu czasu miejscowego od spotkania z burmistrzem miasta Sylvestrem Turnerem. Natomiast wieczorem para prezydencka spotka się z Polonią, a prezydent wręczy odznaczenia osobom zasłużonym w działalności na rzecz Polonii.

Tematem rozmów energetyka

Na piątek zaplanowano spotkanie prezydenta Dudy z szefami amerykańskich firm energetycznych, a także z ministrem energii USA Rickiem Perry'm.

"Jeśli chodzi o energetykę, przewidujemy zarówno rozmowy biznesowe podczas tej wizyty, dotyczące rozwoju współpracy w sektorze gazu, ale także toczą się rozmowy na temat rozszerzenia pakietu współpracy energetycznej między Polską a USA na inne dziedziny energetyki. Jest możliwe, że te rozmowy będą konkludować w formie dokumentów podczas tej wizyty" - mówił przed wizytą w USA szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Sekretarz energii USA Rick Perry i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali w środę w Waszyngtonie memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej - informowała polska ambasada w USA.

Jak poinformowała na Twitterze polska ambasada w Waszyngtonie, dokument - (MoU - Memorandum of Understanding) to konkretny krok wprowadzający strategiczny dialog w dziedzinie energii między Polską a USA.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił w środę w Warszawie, że "jest spora wola Stanów Zjednoczonych, żeby współpracować z Polską w zakresie programu jądrowego". "My w tej dziedzinie jesteśmy dosyć otwarci. Ja informowałem na spotkaniach ministrów energii o tym, że Polska poszukuje nie tylko technologii, ale i partnerów" - dodał Tchórzewski w kontekście polskiego programu energetyki jądrowej.

"Chcemy technologię wraz z partnerem, który by zechciał uczestniczyć do 49 proc. w takim przedsięwzięciu jądrowym, ale w przedsięwzięciu nie jednego bloku, tylko docelowym na 20 lat, w budowie od 6 do 9 bloków jądrowych" - poinformował Tchórzewski. "Te rozmowy dotyczą szerszego grona, ale największe zainteresowanie w tej sprawie jest ze strony Stanów Zjednoczonych" - dodał. Minister podkreślił, że "różnego rodzaju misje gospodarcze przyjeżdżają i sprawdzają, w jaki sposób to może być u nas realizowane".

Współpraca z onkologami z USA

Prezydent Duda w piątek po południu odwiedzi też centrum onkologiczne Uniwersytetu Teksas - MD Anderson Cancer Center w Houston - gdzie zaplanowana jest ceremonia podpisania memorandum o współpracy między tym ośrodkiem a Ministerstwem Zdrowia. Para prezydencka spotka się też z pracownikami MD Anderson Cancer Center, w tym lekarzami polskiego pochodzenia.

Prezydentowi będzie tutaj towarzyszył minister zdrowia Łukasz Szumowski, który - jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta - podpisze umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych.

Prezydent w Dolinie Krzemowej

W sobotę prezydent będzie miał okazję obserwować test dronów zorganizowany we współpracy NIAS-NASA-ILOT. Następnie w Muzeum Sztuki w Reno prezydent otworzy Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie. W niedzielę para prezydencka będzie już w Kalifornii, gdzie w San Jose spotka się z przedstawicielami Polonii.

Natomiast w poniedziałek w San Francisco prezydent spotka się z wysokimi przedstawicielami korporacji z Doliny Krzemowej. W Menlo Park prezydent otworzy Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii. Para prezydencka odwiedzi też siedzibę firmy Google.

Para prezydencka rozpoczęła wizytę w USA w środę, a jej pierwszym punktem była oficjalna wizyta w Białym Domu, gdzie spotkała się z prezydentem Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią Trump. Podczas spotkania prezydenci podpisali deklarację dotyczącą polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z nią USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. Trwała obecność wzrośnie w najbliższej przyszłości o około tysiąc dodatkowych żołnierzy.

Ponadto - jak poinformował prezydent USA Donald Trump - Polska zadeklarowała zakup 32 myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych. Amerykański prezydent wyraził też nadzieję, że Polska bardzo szybko dołączy do programu bezwizowego. "Być może nastąpi to w ciągu najbliższych 90 dni; chcemy, żeby Polska należała do tej elitarnej grupy" - mówił Trump.