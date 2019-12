Proszę prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by nie mówił o "śmierci mózgu NATO", ale zaproponował, co konkretnie możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę w NATO – zaapelował we wtorek w Londynie prezydent Andrzej Duda, zwracając się do przywódcy Francji.

Zdjęcie Andrzej Duda /Wojciech Stróżyk /Reporter

Andrzej Duda uczestniczył tego dnia w sesji "NATO Engages: Defence and Deterence for a New Era".

Reklama

Polski przywódca był pytany, czy nie uważa, że działania prezydenta Francji w odniesieniu do NATO, ale też UE - w kontekście sprzeciwu wobec otwarcia rozmów akcesyjnych z Macedonią Płn. i Albanią - nie są problematyczne.

Duda podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki jest jednym z kluczowych elementów stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie. Przyznał, że jest wiele napięć tak w NATO, jak i w UE. "Ale te dwa sojusze - NATO i UE - to dwa największe sukcesy na świecie. To dwie najlepsze instytucje stworzone na świecie w ciągu ostatnich stu lat. Oczywiście mamy napięcia, bo w obu tych sojuszach mamy wiele krajów i wiele interesów" - oświadczył prezydent.

Apelował do prezydenta Macrona, by nie mówił o "śmierci mózgu NATO".

"Zaproponuj proszę, co możemy zrobić, aby poprawić naszą współpracę w NATO i UE. Konkretnie, proszę" - zaapelował polski prezydent, zwracając się do przywódcy Francji.