Jesteśmy najbliżej drzwi do NATO w historii - oceniła w środę w rozmowie z PAP prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili. Jej zdaniem przyjęcie Gruzji do NATO to nie kwestia gruzińskich reform, a politycznej decyzji.

Zdjęcie Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili /Radosław Pietruszka /PAP

Plany Gruzji dotyczące przystąpienia do NATO są bardzo jasne i moglibyśmy przystąpić do tej organizacji jutro rano, "ponieważ przeprowadziliśmy praktycznie wszystkie reformy i spełniliśmy wszelkie standardy, które są potrzebne" - wskazała prezydent. "Jeśli jutro rano mielibyśmy Plan Działań na rzecz Członkostwa w NATO, Gruzji zajęłoby około dwóch miesięcy, by zakończyć spełnienie wymogów członkowskich" - dodała.

"Więc z pewnością nie jest to kwestia gruzińskich reform, standardów, wydatków wojskowych, udziału w międzynarodowych misjach pokojowych" - podkreśliła. W jej ocenie "to kwestia politycznej decyzji". "Jesteśmy naprawdę najbliżej drzwi do NATO w historii" - wskazała prezydent Gruzji.