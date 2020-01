"Udam się do miejsca symbolicznego" - poinformował we wtorek Gitanas Nauseda. Prezydent Litwy zamiast do Jerozolimy na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz pojedzie do Polski, do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Zdjęcie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau W Oświęcimiu /Damian Klamka /East News

"Udam się do miejsca symbolicznego - obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, by złożyć hołd milionom Żydów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w Holokauście. Chylę też czoła przed 200 tysiącami Żydów, którzy byli naszymi rodakami" - napisał we wtorek w komunikacie prasowym prezydent Litwy.

"Musimy uczcić pamięć ofiar Holokaustu, dążyć do sprawiedliwości historycznej i z całych sił przeciwstawiać się wszelkim formom nienawiści" - podkreślił.

Urząd prezydenta nie komentuje, czy rezygnacja Nausedy z wizyty do Izraela, gdzie miał uczestniczyć V Światowym Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem, jest związana z udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina w tym przedsięwzięciu.

Około 200 byłych więźniów oraz delegacje z 30 państw

W izraelskim forum Litwę będzie reprezentował przewodniczący Sejmu Viktora Pranckietis, który początkowo miał uczestniczyć w polskich obchodach.

27 stycznia obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz odbędą się w Oświęcimiu. Na organizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau uroczystości przybędzie ok. 200 byłych więźniów i ocalonych z Holokaustu. Udział potwierdziło też ponad 30 delegacji państwowych.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r. aby więzić w nim Polaków. Od 1942 r. stał się on największym miejscem zagłady europejskich Żydów. W Auschwitz niemieccy naziści zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osoby innej narodowości. 27 stycznia 1945 r. obóz został oswobodzony przez żołnierzy Armii Czerwonej.