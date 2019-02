Prezydent Litwy z wizytą w Polsce. "Rosja pogłębia stan zagrożenia w naszej części Europy"

Od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Litwy Dalia Grybauskaite rozpoczęła w czwartek popołudniu dwudniową wizytę w Polsce, gdzie została powitana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Głowy państw rozmawiały m.in. o sytuacji na Ukrainie czy budowie gazociągu Nord Stream 2.

Na konferencji prasowej Duda podkreślił, że Polska i Litwa starają się odpowiadać na stan zagrożenia w naszej części Europy m.in. poprzez współpracę energetyczną.

"Z panią prezydent mamy jednoznaczne stanowisko jeżeli chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2 - jesteśmy zdecydowanie tej inwestycji przeciwni. Uważamy, że pogorszy ona sytuację bezpieczeństwa energetycznego w zakresie bezpieczeństwa gazowego nie tylko Polski i Litwy, nie tylko w naszej części Europy, ale że w ogóle w UE to pogorszy sytuację bezpieczeństwa gazowego, że jest to ewidentne, bardzo silne uzależnienie się od jednego dostawcy" - oświadczył prezydent. Jak ocenił, jest to "trend, który powinien zostać przerwany i którego absolutnie w UE nie wolno kontynuować".

Duda powiedział, że w rozmowie z prezydent Litwy wyraził również satysfakcję z obecności na Litwie spółki Orlen i jej udziału w zapewnianiu "bezpieczeństwa jeżeli chodzi o paliwo na Litwie".

"Mam nadzieję, że Orlen będzie tam dobrze funkcjonował i że będzie to bezpieczeństwo Litwy także i w tym zakresie wzmacniał, ciesząc się w swojej działalności przychylnością władz litewskich" - dodał.

Zagrożenie ze strony Rosji

Duda przekazał, że podczas spotkania z prezydent Grybauskaite, wyraził satysfakcję, że polscy piloci strzegą w tej chwili litewskiego nieba w ramach kolejnej edycji Baltic Air Policing. "To jest dla mnie radość, że nasza obecność pogłębiająca bezpieczeństwo Litwy jest na tym litewskim niebie widoczna" - dodał prezydent.

Innym tematem rozmów była - jak poinformował - sytuacja na Ukrainie. "Nasze stanowiska są w tym zakresie jednoznacznie. Uważamy, że nie ma innej drogi - okupacja Krymu, jak i okręgów Ługańskiego, Donieckiego musi zostać zakończona. Rosja musi się stamtąd wycofać" - oświadczył Andrzej Duda.

"Obserwujemy przebieg kampanii wyborczej na Ukrainie, zobaczymy jakie będą rozstrzygnięcia, to decyzja narodu ukraińskiego, to decyzja tamtejszych wyborców" - mówił prezydent.

Prezydenci Polski i Litwy poruszyli także temat relacji z Białorusią. "Mamy te same z panią prezydent niepokoje co do tego, na ile będzie się utrzymywała, czy pogłębiała suwerenność Białorusi, jeżeli chodzi o jej wschodniego sąsiada, który - niestety - ostatnimi laty przejawia wyraźne tendencje imperialne. I tak naprawdę pogłębia stan swoistego zagrożenia w naszej części Europy, co obserwujemy z niepokojem, ale na co staramy się też odpowiadać chociażby poprzez współpracę militarną, w zakresie bezpieczeństwa, czy współpracę energetyczną" - mówił Duda.

Pisownia polskich nazwisk i nazw ulic

"Poprosiłem panią prezydent i wyraziłem nadzieję, że pisownia nazwisk w wersji oryginalnej, polskiej oraz pisownia polskich nazw ulic będzie możliwa, że to zostanie ustawowo na Litwie dopuszczone. Są projekty odpowiednich ustaw, mam nadzieję, że zostanie uchwalona taka, która tę współpracę jeśli chodzi o mniejszość polską obywateli litewskich poprawi i na to bardzo liczymy" - powiedział prezydent po spotkaniu.

Podkreślił jednocześnie, że współpraca polsko-litewska w ostatnim okresie "jest świetna" i te relacje są dobre. "Mam nadzieję, że będziemy je mogli pogłębiać" - dodał Andrzej Duda.