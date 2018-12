Prezydent Meksyku sprzedaje prezydenckiego dreamlinera

Boeing 787 Dreamliner, którym latał poprzedni prezydent Meksyku Enrique Pena Nieto, zostanie sprzedany. Zdecydował o tym nowy prezydent kraju Andres Manuel Lopez Obrador.

Zdjęcie Prezydencki samolot na sprzedaż /AFP

Prezydencka maszyna odleciała w poniedziałek do Stanów Zjednoczonych. Na nabywcę będzie czekać na lotnisku w kalifornijskim San Bernardino. Prezydent Obrador zapowiedział, że będzie latał samolotami liniowymi. Zademonstrował to już po zaprzysiężeniu w sobotę, udając się liniową maszyną do Veracruz.

Reklama

Obrador zapowiedział też, że będzie chciał sprzedać większość z rządowej floty 60 samolotów i 70 śmigłowców. Chce pozostawić tylko te maszyny, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa.

Prezydencki do niedawna Boeing 787 "Jose Maria Morelos y Pavon" kosztował ponad 218 milionów dolarów, gdy pod koniec 2012 roku kupiono go dla prezydenta Nieto. Nie wiadomo na razie, za ile ten samolot ma obecnie zostać sprzedany.