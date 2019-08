Z powodu usterki samolotu do przewozu najważniejszych osób w państwie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier z opóźnieniem wyruszył w sobotę wieczorem z Berlina do Polski, gdzie w niedzielę weźmie udział w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zdjęcie Frank-Walter Steinmeier /Aleksiej Witwicki /East News

Jak przekazał reporter agencji dpa, szef państwa zmuszony był zamienić większy Airbus A321 na mniejszy, typu A319.

Zamiana była konieczna ze względu na stwierdzone w pierwszej maszynie błędne wskazanie instalacji przeciwoblodzeniowej - poinformował rzecznik niemieckich sił powietrznych.

Ostatecznie niemiecki prezydent bez dalszych zakłóceń przybył do Łodzi. W niedzielę weźmie on udział w uroczystościach w Wieluniu - według ustaleń historyków pierwszym mieście zbombardowanym przez wojska niemieckie we wrześniu 1939 roku - a następnie przybędzie do Warszawy na centralne uroczystości rocznicowe.

Podlegająca niemieckiemu MON eskadra lotnictwa, do której zadań należy m.in. realizowanie lotów z udziałem prezydenta czy członków rządu, nie po raz pierwszy trafia na łamy prasy z powodu usterek swoich maszyn.

W połowie sierpnia szef MSZ Heiko Maas musiał lecieć z berlińskiego lotniska Tegel do Nowego Jorku samolotem innym, niż planowano - wtedy również konieczne okazało się zastąpienie Airbusa A321 wersją A319.