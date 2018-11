Pielęgnowanie pamięci o Wielkim Głodzie na Ukrainie to przestroga przed totalitarnymi ideologiami depczącymi godność osoby ludzkiej i prawa człowieka - napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Wojciech Stróżyk /Reporter

24 listopada na Ukrainie obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu i Represji Politycznych. Wielki Głód, za pomocą którego władze ZSRR walczyły z oporem wobec kolektywizacji, pochłonął w latach 1932-1933 od 4,9 do 9 milionów istnień ludzkich.

W związku z obchodami Dnia Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu Prezydent Andrzej Duda skierował do prezydenta Ukrainy list, który został odczytany na uroczystościach państwowych w Kijowie. W liście Andrzej Duda przekazał narodowi ukraińskiemu wyrazy przyjaźni i solidarności.

"Polacy razem z Ukraińcami chcą przypominać światu o niezmierzonych cierpieniach milionów ludzi skazanych przez totalitarny system komunistyczny na śmierć przez zagłodzenie. Pielęgnowanie pamięci o tym ludobójstwie to przestroga przed totalitarnymi ideologiami depczącymi godność osoby ludzkiej i prawa człowieka teraz i w przyszłości" - oświadczył Duda.

Prezydent przypomniał, że Wielki Głód został zaplanowany świadomie i z premedytacją na rozkaz Józefa Stalina. "Była to kolejna z szeregu zbrodni popełnionych przez władze Związku Sowieckiego, a wcześniej Rosji Sowieckiej. Jej charakter był jednak szczególny ze względu na skalę strat zadanych narodowi ukraińskiemu. Celem było zniszczenie ukraińskiej tożsamości narodowej poprzez atak na grupy społeczne, będące jej najważniejszymi depozytariuszami" - zaznaczył Duda.

Jak dodał, ze skutkami Wielkiego Głodu Ukraina zmaga się do dziś. "Ta zbrodnia osłabiła w znacznym stopniu siłę narodu ukraińskiego na centralnych i wschodnich ziemiach Ukrainy. Z jej rezultatami, zarówno tymi bezpośrednimi - w postaci śmierci milionów Ukraińców - jak i pośrednimi - ułatwionej rusyfikacji - władze niepodległej Ukrainy muszą zmagać się do dziś. To zadanie bardzo trudne i dodatkowy ciężar dla państwa podejmującego ogromny wysiłek szeroko zakrojonych reform" - czytamy w liście.

Duda zwrócił też uwagę, że wśród ofiar ukraińskiego głodu byli również Polacy. "Przypomnę przy tej okazji, że w 2006 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę wyrażającą solidarność ze stanowiskiem ukraińskim, aby Wielki Głód uznać za zbrodnię ludobójstwa. Dzisiaj Polacy wspólnie z Ukraińcami oddają hołd i cześć milionom ofiar, które poniosły śmierć w wyniku tej zorganizowanej na masową skalę zbrodni. My, Polacy i Ukraińcy, powinniśmy zawsze okazywać sobie taką braterską solidarność wobec pamięci o wszystkich niewinnych ofiarach poniesionych przez każdy z naszych narodów" - oświadczył prezydent.

Na znak pamięci o ofiarach Wielkiego Głodu w oknie Pałacu Prezydenckiego zapłonęła w sobotę wieczorem świeca. (PA