Zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych staje się faktem. Prezydent USA Donald Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /AFP

Zniesienie wiz do USA stało się możliwe dzięki temu, że odsetek odmów przyznania wiz Polakom - liczony corocznie na koniec września - spadł poniżej 3 proc.

Włączenie Polski do programu bezwizowego do końca bieżącego roku kilkukrotnie obiecywała ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Polacy będą mogli podróżować do USA bez wiz na 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych.

To oznacza, że już tylko kilka miesięcy dzieli nas od tego, by do USA móc jeździć bez wiz. To tylko kwestia przyjęcia tego programu i wdrożenia spełnienia proceduralnych spraw - donosi korespondent RMF FM w Waszyngtonie.