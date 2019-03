Prezydent Węgier Janos Ader został w piątek odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę - podczas Gali Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach - Orderem Orła Białego.

Zdjęcie Prezydent Węgier z małżonką przebywa z dwudniową wizytą w Polsce / Piotr Polak /PAP

Order przyznano "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczpospolitej Polskiej, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy".

Reklama

Prezydent Ader w podziękowaniach podczas odbierania odznaczenia, podkreślił, że to dla niego wielki zaszczyt i wzruszające wydarzenie.

Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej, nadawane za duże zasługi cywilne i wojskowe dla kraju. Otrzymują go najwybitniejsi Polacy oraz najwyżsi rangą przedstawiciele państw obcych. Przyznaje go prezydent RP. Order noszony jest na wstędze błękitnej przewieszonej przez lewe ramię do prawego boku. Gwiazdę Orderu, niegdyś haftowaną, nosi się na lewej piersi.