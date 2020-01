"Nie ma żadnych sygnałów o bezpośrednim zagrożeniu dla polskich żołnierzy - czy to na Bliskim Wschodzie czy gdziekolwiek" - zapewnił we wtorek prezydent Andrzej Duda. Poinformował jednocześnie, że żołnierze polscy w Iraku zachowują szczególną ostrożność.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Marcin Wziontek/Agencja SE /East News

We wtorek w Pałacu Prezydenckim obradowała Rada Gabinetowa, czyli rząd pod przewodnictwem prezydenta. Jednym z jej tematów była sytuacja na Bliskim Wschodzie po ubiegłotygodniowym ataku amerykańskim w Bagdadzie, w którym zginął m.in. irański generał Kasem Sulejmani.

Po zakończeniu posiedzenia prezydent poinformował, że we wtorek rano spotkał się z przedstawicielami służb wywiadu i kontrwywiadu. "Rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa polskich żołnierzy" - powiedział prezydent.

Zapewnił, że "nie ma żadnych symptomów, które wskazywałyby na to, iż dzisiaj dla polskich żołnierzy istnieje bezpośrednie zagrożenie". "Nie ma żadnych sygnałów o tym, żeby miało być zagrożenie skierowane do polskich żołnierzy - czy to przebywających tam na Bliskim Wschodzie czy przebywających gdziekolwiek. Nie ma też żadnych sygnałów wskazujących na to, żeby było jakiekolwiek zagrożenie dla Polski czy dla naszych obywateli" - oświadczył prezydent.

Przyznał jednocześnie, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta. "W związku z tym podjęte zostały odpowiednie środki ostrożności. Tam w Iraku nasi żołnierze dzisiaj nie opuszczają bazy, nie prowadzą żadnych działań, które jeszcze do niedawna prowadzili, a były to działania o charakterze szkoleniowym. Są przez żołnierzy zachowywane szczególne środki ostrożności" - zaznaczył Duda. Dodał, że takie procedury będą realizowane do odwołania.

W ubiegłym tygodniu w ataku przeprowadzonym przez USA w Bagdadzie, wraz z kilkoma innymi osobami zginęli irański generał Kasem Sulejmani dowodzący wchodzącymi w skład Strażników Rewolucji brygadami Al-Kuds i dowódca proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis. Iran zapowiedział, że "USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa".