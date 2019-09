Problemy polskiego promu Stena Line w Szwecji

W poniedziałek doszło do awarii silnika pomocniczego na wpływającym z Gdyni do Karlskrony promie Stena Spirit - podaje RMF FM. Wcześniej pojawiły się informacje, że doszło do kolizji promu z innym statkiem.

Jak zapewnia w rozmowie z RMF FM armator, do wyłączenia się jednego z silników doszło podczas cumowania w szwedzkim porcie, w trudnych warunkach pogodowych. Armator twierdzi, że prom nie uderzył ani w nabrzeże, ani w inny statek.

"Prom pasażerski oraz inny statek dotknęły się wzajemnie w porcie Verkoe w Karlskronie. Nie mamy informacji o uszkodzeniach ani osobach poszkodowanych" - powiedział Christer Ekeroth z centrali szwedzkiego ratownictwa morskiego oraz lotniczego.

Jak przekazał Carl Martensson, rzecznik Stena Line na Szwecję, prom Spirit miał problemy techniczne, które spowodowały konieczność uruchomienia zapasowego silnika.

"Prom nie został uszkodzony, nie ma także zagrożenia życia dla pasażerów" - powiedział.

Według przebywających na promie świadków, którzy poinformowali o incydencie szwedzką gazetę "Aftonbladet", na promie Stena Line Spirit słuchać było silny huk, a później zabrakło prądu.